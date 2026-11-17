Executivo de futebol coral afirmou que o técnico reúne características consideradas fundamentais para o projeto de reconstrução

Eduardo Freeland e Zé Ricardo (Weslly Gomes/DP Foto | Reprodução/SCFC)

A escolha de Zé Ricardo para comandar o Santa Cruz na temporada de 2027 passou por uma série de critérios estabelecidos pelo departamento de futebol coral.

Durante sua coletiva de apresentação, na última segunda-feira (16), o novo executivo de futebol do clube, Eduardo Freeland, explicou os motivos que levaram à contratação do treinador, anunciado no fim de outubro.

Segundo o dirigente, o Santa Cruz chegou a trabalhar com uma lista de 25 profissionais que poderiam assumir o comando técnico da equipe.

A definição por Zé Ricardo, no entanto, levou em consideração características que Freeland considera importantes para o atual momento do clube, especialmente diante do processo de reconstrução, do retorno à Série B e da chegada da SAF.

"Conheço Zé Ricardo há muito tempo. O Santa Cruz precisava de um treinador que tivesse conhecimento e conteúdo para entregar em um processo de reconstrução. Que tivesse um olhar para a base e que gostasse de lançar jogadores", explicou.

Perfil para o projeto de reconstrução

Entre os aspectos avaliados pelo departamento de futebol, Freeland destacou a capacidade de trabalhar com jogadores das categorias de base e a disposição para alinhar os objetivos individuais aos interesses da instituição.

"A gente precisa de pessoas que joguem junto o tempo todo. Que vão alinhar os objetivos pessoais aos do clube", afirmou.

Na avaliação do executivo, Zé Ricardo reúne diferentes características consideradas fundamentais para o planejamento coral. O dirigente também ressaltou a segurança na decisão, após o processo de análise dos profissionais disponíveis no mercado.

"Ele entrega vários quesitos que a gente listou serem fundamentais. Estamos muito seguros na escolha. Ele preenche muitos quesitos importantes para nós no momento do projeto", declarou.

Bola parada e organização defensiva

Outro ponto destacado por Freeland foi o trabalho de Zé Ricardo nas jogadas de bola parada. O fundamento é considerado especialmente importante pelo executivo para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, competição que o Santa Cruz voltará a disputar em 2027.

O dirigente também chamou a atenção para a organização defensiva das equipes comandadas pelo treinador. Na visão de Freeland, a capacidade de sofrer poucos gols pode ser determinante para alcançar bons resultados ao longo da temporada.

"Ele sempre teve um cuidado muito grande na organização defensiva. Um time que toma poucos gols tem mais chances de terminar nas melhores posições", pontuou.

Estabilidade como objetivo para 2027

Além das características técnicas, Freeland relacionou a contratação de Zé Ricardo à expectativa de continuidade do trabalho no Arruda. O executivo defendeu a construção de um ambiente estável para que o treinador possa desenvolver o planejamento esportivo.

"Ele precisa de longevidade, é um projeto estável. A SAF é um projeto estável", afirmou.

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