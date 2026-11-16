O novo executivo de futebol revelou os planos do Santa Cruz para montagem do elenco em 2027

Santa Cruz: novo executivo de futebol projeta 12 contratações para 2027 e detalha folha salarial (Foto: Weslly Gomes/DP foto)

O Santa Cruz deve contratar ao menos 12 jogadores para a temporada de 2027, segundo afirmou o novo executivo de futebol do Tricolor, Eduardo Freeland, em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (16).

De acordo com o dirigente, o número pode variar entre 12 e 20 reforços no Arruda em 2027, a depender outros fatores.

"Estamos em negociação com jogadores remanescentes. Saber quantos vão ficar será importante para finalizar essa montagem. Por isso temos uma margem grande entre o número mínimo e o máximo [de 12 a 20]", explicou o diretor.

Segundo Freeland, o Santa Cruz também pretende integrar atletas da base na montagem do elenco, que deve contar, ao todo, com 28 jogadores.

"Certamente estarei com um olhar próximo, ainda mais no Sub-20, especialmente depois da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2027, pelo processo natural de transição de jogadores", afirmou.

Também presente na coletiva, o CEO da SAF, Thairo Arruda, afirmou que a folha salarial do clube na disputa da Série B deve ser de R$ 2,5 milhões.

"Nosso orçamento inicial para a folha é de R$ 2,5 milhões. Esse valor inclui salários de atletas, impostos, auxílios, comissão de empresário, enfim, todos os custos relacionados à aquisição e manutenção dos atletas", detalhou o dirigente.

Thairo também informou que, no planejamento financeiro do Santa Cruz, o teto salarial dos jogadores deve ser de R$ 200 mil.

"O correto é baixar o orçamento agora e, conforme tivermos certeza das receitas futuras, adequar esse valor. Assim garantimos que o Santa Cruz vai honrar seus compromissos", disse o CEO da SAF.

Freeland também comentou a situação de atletas que não devem permanecer no Tricolor para a disputa da Série B, como o zagueiro Eurico e o atacante Ronald. Presentes no acesso da Série C em 2026, os jogadores não chegaram a um acordo com a diretoria para renovar com a Cobra Coral.

"Gostaria de contar com o jogador [Ronald]. Fizemos proposta, mas tem uma coisa que respeito muito, que é a percepção do atleta sobre a valorização que ele tem. A gente entende de uma forma e ele entende da forma dele", explicou. "O clube traçou uma meta, ofereceu o que planejou, mas o cenário é de que será muito difícil a permanência", completou.

Além das prováveis saídas de Eurico e Ronald, o executivo falou sobre nomes especulados no clube, como o do atacante Raniel, cria da base coral.

"Sobre o Raniel, tivemos sim uma conversa com o empresário, e o Zé Ricardo também falou diretamente com ele. Ele se mostrou muito interessado em voltar, mas hoje está em outras cifras. Tem um contrato em processo de renovação por mais dois anos em valores com os quais, neste momento, não conseguimos concorrer", finalizou Freeland.