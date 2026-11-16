Atacante tem contrato com o clube para 2027, mas Thairo Arruda deixou claro que não haverá garantia de titularidade

Everaldo, atacante do Santa Cruz (Paulo Paiva/FPF)

O futuro de Everaldo no Santa Cruz para a temporada de 2027 foi tema da coletiva de apresentação de Eduardo Freeland, novo executivo de futebol do clube, nesta segunda-feira (16).

Futuro CEO da SAF coral, Thairo Arruda confirmou a permanência do atacante, mas admitiu que os valores previstos em contrato estão acima do planejamento financeiro para o próximo ano.

Contratado em 2026 após passagem pelo Coritiba, Everaldo teve uma cláusula de renovação automática ativada com o acesso do Santa Cruz à Série B do Campeonato Brasileiro. O mecanismo também provocou um aumento salarial para o jogador, que é torcedor declarado do Tricolor.

“O valor do contrato de Everaldo em 2027 é muito acima do que temos como base para ele. Mas é contrato e contratos precisam ser cumpridos”, afirmou Thairo.

Salário acima do teto e sem garantia de titularidade

Segundo o futuro CEO, o salário do atacante ultrapassa o teto estabelecido pelo Santa Cruz para a próxima temporada. A previsão do clube é trabalhar com vencimentos de, no máximo, R$ 200 mil para alguns dos principais jogadores do elenco.

Thairo também revelou que já conversou com o empresário de Everaldo para alinhar as expectativas em relação à próxima temporada. Apesar de reconhecer o compromisso contratual, o dirigente ressaltou que o atacante não terá garantia de espaço entre os titulares.

“Tive uma conversa muito boa com o empresário de Everaldo para alinhar as expectativas. Não é o fato de ele ser o maior salário do elenco no ano que vem que ele tem que impor alguma condição ou ficar insatisfeito se não jogar”, explicou.

O dirigente ainda deixou aberta a possibilidade de negociação caso o jogador prefira atuar em outra equipe que ofereça maior previsibilidade de utilização. No entanto, reforçou que o Santa Cruz não pretende descumprir o vínculo firmado.

“Everaldo fica, tem contrato, mas, se ele quiser garantia de jogo, não vai ser possível dar. Com esse valor salarial, se ele preferir estar em outra equipe que der uma previsibilidade de jogo para ele, estamos dispostos a conversar. Mas, conosco, contrato assinado é contrato cumprido”, completou.

Números de Everaldo pelo Santa Cruz em 2026

Aos 32 anos, Everaldo chegou ao Santa Cruz para a temporada de 2026 e integrou o elenco responsável por conquistar o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.

Ao longo da temporada, o atacante disputou 21 partidas com a camisa coral, sendo 20 como titular. O jogador marcou um gol e distribuiu três assistências.



