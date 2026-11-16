Apesar de ter sido um dos destaques da campanha do acesso, atacante recebeu proposta de renovação, mas não chegou a um acordo

Ronald, atacante do Santa Cruz (Rafael Vieira/FPF)

Um dos principais destaques da campanha de acesso do Santa Cruz na Série C, Ronald não deve permanecer no Arruda em 2027, segundo revelou o novo executivo de futebol do clube, Eduardo Freeland.

Durante a apresentação oficial nesta segunda-feira (16), o dirigente afirmou que o Tricolor tinha interesse na continuidade do atacante e chegou a apresentar uma proposta de renovação. No entanto, as conversas não avançaram, e a permanência do jogador é considerada muito difícil.

“Falei com Ronald e o conheço bem. Vi como ele foi importante na Série C deste ano e no acesso. A gente teve algumas conversas, que, em teoria, se encerraram dois dias atrás”, afirmou Freeland.

Impasse na negociação

O executivo de futebol ressaltou que o Santa Cruz gostaria de contar com Ronald para a próxima temporada. No entanto, destacou que a percepção do atleta sobre sua valorização profissional foi um dos fatores que dificultaram o avanço das conversas.

“Gostaria de contar com o jogador. Fizemos proposta, mas tem uma coisa que respeito muito. É a percepção do atleta na valorização que ele tem. A gente entende de uma forma e ele entende da forma dele”, explicou.

Na sequência, Freeland foi mais direto ao avaliar o cenário da negociação e reconheceu a dificuldade para chegar a um acordo.

“O clube traçou uma meta. Ofereceu o que traçou, mas o cenário é que vai ser muito difícil a permanência”, completou.

Caso Ronald se aproxima de saída de Eurico

Durante a coletiva, Eduardo Freeland também comparou a situação de Ronald com a do zagueiro Eurico, que anunciou nesta segunda-feira (16) que não permanecerá no Santa Cruz para 2027.

Em publicação nas redes sociais, o defensor demonstrou insatisfação com a proposta de renovação apresentada pelo clube, afirmando que os valores ficaram distantes do que esperava após dois acessos consecutivos.

Assim como no caso de Ronald, o impasse envolve a diferença entre a avaliação do clube e a expectativa do jogador em relação à valorização contratual.

Números de Ronald em 2026

Aos 29 anos, Ronald foi um dos principais nomes do Santa Cruz na temporada de 2026. O atacante disputou 22 partidas com a camisa coral, marcou dois gols e distribuiu quatro assistências.

Na reta final da Série C, durante o quadrangular decisivo que confirmou o acesso tricolor, o ponta sofreu uma lesão que o afastou de partidas importantes da campanha.



