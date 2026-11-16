Retorno do Santa Cruz ao Arruda ainda não tem data definida: "Não depende só de nós" (Foto: Weslly Gomes/DP foto)

O aguardado retorno ao Arruda ainda não tem data definida para a torcida do Santa Cruz. Sem jogar com público em seu estádio desde 2025, a Cobra Coral mandou a maioria das partidas na Arena de Pernambuco durante as campanhas nas Séries D e C.

Em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (16), o CEO da SAF tricolor, Thairo Arruda, afirmou que o clube já realiza intervenções estruturais e negocia com os órgãos públicos para liberar o estádio, com a expectativa de voltar a mandar jogos no início da temporada de 2027.

Segundo o dirigente, a reabertura é a prioridade antes de qualquer reforma mais profunda.

"É um estádio maravilhoso, histórico, e sabemos da paixão da torcida por ele. Mas não é fácil transformar esse estádio da noite para o dia. Vamos investir bastante, mas o primeiro passo é a reabertura", afirmou Thairo.

O CEO explicou que o retorno para o estádio depende da liberação de laudos.

"Hoje o clube trata diretamente com os entes públicos e já faz pequenas intervenções para garantir isso. Ainda não sabemos a data exata, mas esperamos que seja para o início da temporada. Não depende só de nós, e sim das aprovações públicas. O clube trabalha forte para abrir o estádio o mais rápido possível", completou.



