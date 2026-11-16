Zagueiro afirma que recebeu uma oferta distante do que esperava e revela que recusou propostas de outros clubes

Eurico, zagueiro do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O zagueiro Eurico anunciou, nesta segunda-feira (16), que não permanecerá no Santa Cruz para a temporada de 2027.

Em publicação nas redes sociais, o defensor demonstrou insatisfação com a condução das negociações para renovar seu contrato e criticou a proposta apresentada pelo clube, que considerou distante do reconhecimento esperado pelo trabalho realizado nos últimos dois anos.

Segundo o jogador, a oferta recebida não demonstrou valorização pelas conquistas recentes e teria sido apresentada apenas para justificar publicamente uma tentativa de renovação, sem uma real intenção de mantê-lo no elenco.

“Após dois acessos consecutivos, recebi uma proposta que não demonstrou qualquer valorização ou reconhecimento pelo trabalho. Uma proposta tão distante do que esperava que me deixou a sensação de ter sido feita apenas para justificar publicamente uma tentativa de renovação, e não para que eu realmente permanecesse no clube”, afirmou.

Eurico também revelou que havia um compromisso verbal com Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz, para a permanência em caso de acesso à Série B. De acordo com o zagueiro, a confiança nesse acordo fez com que recusasse propostas de outras equipes.

“O que torna tudo ainda mais decepcionante é que existia um compromisso de palavra com o próprio presidente em caso de acesso. Acreditei nesse compromisso e recusei algumas propostas de outros clubes”, acrescentou.

Eurico foi peça importante em 2026

No Santa Cruz desde 2025, Eurico participou diretamente da reconstrução esportiva do clube, com os acessos consecutivos da Série D para a Série C e, posteriormente, da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Na temporada de 2026, o defensor foi uma das peças mais importantes da equipe. Ao todo, disputou 31 partidas, todas como titular, marcou três gols e distribuiu duas assistências.

Além da participação dentro de campo, o zagueiro destacou que também assumiu responsabilidades de liderança no elenco e ajudou a administrar questões internas durante o período em que esteve no Arruda.

O defensor fazia parte de uma pequena lista de jogadores do atual elenco que interessavam ao clube para 2027, ano em que o Tricolor voltará a disputar a Série B após nove temporadas.

Jogador afirma que gostaria de permanecer

Apesar da frustração com as negociações, Eurico ressaltou que tinha o desejo de continuar defendendo o Santa Cruz. Na nota, o jogador afirmou que nunca faltaram comprometimento e disposição para permanecer no clube.

O zagueiro também agradeceu aos companheiros, funcionários e torcedores, destacando que deixa o Tricolor com a consciência tranquila pelo trabalho realizado durante o processo de reconstrução da equipe.

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