Santa Cruz: Thairo Arruda chega ao Recife para avançar negociação por CT do Retrô

Futuro CEO da SAF coral estará na capital pernambucana para a apresentação de Eduardo Freeland nesta segunda (14)

Thairo Arruda, CEO da futura SAF do Santa Cruz (Maurício Ferry/DP Foto)

A negociação entre Santa Cruz e Retrô para a utilização do Centro de Treinamento da Fênix na temporada de 2027 terá um novo capítulo na próxima semana.

Segundo apuração do Diario de Pernambuco, Thairo Arruda, futuro CEO da SAF coral, participará presencialmente das tratativas com o clube de Camaragibe.

A presença do dirigente representa mais um passo nas conversas, que já foram classificadas como avançadas pelo presidente Bruno Rodrigues. A expectativa é de que a participação de Thairo ajude a encaminhar um desfecho para o acordo.

O executivo estará na capital pernambucana para acompanhar a coletiva de apresentação de Eduardo Freeland, novo executivo de futebol do Santa Cruz. O evento está marcado para a próxima segunda-feira (16), às 16h.

Negociação com o Retrô

Na última segunda-feira (9), Bruno Rodrigues confirmou, em entrevista ao Podcast Cast Coral, que as conversas com o Retrô estavam avançadas. O mandatário também demonstrou otimismo quanto à possibilidade de utilizar o centro de treinamento da equipe de Camaragibe durante a preparação para 2027.

"A gente está negociando com o Retrô. Estamos bem avançados, inclusive. A gente deve anunciar nos próximos dias. Acho que a gente vai fazer a pré-temporada no Retrô", afirmou o presidente.

Na ocasião, Bruno revelou que vinha conduzindo pessoalmente as tratativas com Laércio Guerra e Gustavo Jordão, dirigentes do Retrô. Apesar do avanço nas conversas, o acordo ainda não havia sido formalizado.

A negociação prevê o pagamento de um aluguel por parte do Santa Cruz para utilizar a estrutura do CT durante a preparação da equipe.

Planejamento para 2027

O Santa Cruz busca definir um local para os treinamentos visando à próxima temporada. A pré-temporada coral está programada para começar no dia 6 de dezembro, com a apresentação dos jogadores e do técnico Zé Ricardo.

Além da estrutura para os trabalhos diários, o clube também planeja retornar ao Arruda a partir de janeiro de 2027. O estádio passa por um processo de recuperação para voltar a receber partidas do Tricolor, que mandou seus jogos na Arena de Pernambuco ao longo de 2026.

A Arena, por sua vez, ficará indisponível durante parte de 2027 em razão da realização da Copa do Mundo Feminina. O Retrô também deixará de utilizar o equipamento e passará a mandar seus jogos no Estádio Municipal Cláudio Rodrigues Correia, em Araçoiaba.

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