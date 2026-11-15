Morre aos 94 anos Claudionor Germano, principal intérprete da história do frevo

Patrimônio Vivo de Pernambuco faleceu neste domingo (15), no Recife; com quase oito décadas de carreira, cantor imortalizou obras de Capiba e Nelson Ferreira

Claudionor é um ícone da música pernambucana (Foto: Divulgação)

O cantor Claudionor Germano, considerado o maior intérprete da história do frevo, morreu na tarde deste domingo (15), aos 94 anos, no Recife. O artista faleceu em sua residência, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana. Ele tratava a doença de Parkinson, mas mantinha-se ativo na cena cultural até os últimos meses.

Conhecido como a "Voz do Frevo" e "Mister Frevo" e reconhecido como Patrimônio Vivo de Pernambuco desde 2016, Claudionor Germano da Hora construiu uma carreira de quase oito décadas. Sua atuação foi determinante para consolidar o gênero na indústria fonográfica brasileira e perpetuar composições de mestres como Capiba, Nelson Ferreira, Antônio Maria e Edgard Moraes.

A longevidade artística de Claudionor foi celebrada em 2024 com a mostra Claudionor Germano – 90 Carnavais, que reuniu acervos fonográficos e documentais de sua trajetória.

À época, o cantor foi tema de uma reportagem especial do Diario de Pernambuco. Na entrevista ao DP, Claudionor lembrou as dificuldades do início de carreira e fez questão de ressaltar a importância de ajudar as novas gerações.

“O incentivo maior é o reconhecimento ao trabalho dos artistas e que seja bem recompensado. Eu comecei a cantar muito cedo e, ao mesmo tempo, trabalhei noutra atividade para garantir o pão do meu primeiro filho”.

Ele realizou sua estreia solo no Teatro Santa Isabel em 1947, no momento em que ainda não se dedicava integralmente à carreira musical. “Essa nova geração merece toda a ajuda”, complementou.

Em 2026, ainda em atividade, o cantor dedicou-se à formação de novos públicos por meio do projeto Concerto-aula – Frevo, origem e missão. Ao lado do filho, o também cantor Nonô Germano, percorreu escolas da rede pública estadual para apresentar a história do ritmo aos estudantes, selando a continuidade familiar e cultural do gênero que ajudou a definir.



O encontro com Capiba e a consolidação na Rozenblit



Nascido no Recife em 10 de agosto de 1932, Claudionor iniciou a trajetória artística em 1947, integrando o grupo Ases do Ritmo, na Rádio Clube de Pernambuco. Nos anos seguintes, passou pelas rádios Tamandaré e Jornal do Commercio — onde atuou sob a regência do maestro Guerra Peixe — interpretando um repertório eclético que incluía sambas e boleros.



A guinada definitiva rumo à música carnavalesca ocorreu em 1959, com o lançamento de dois álbuns históricos pela gravadora pernambucana Rozenblit (selo Mocambo): Capiba – 25 anos de frevo, com regência de Nelson Ferreira, e O que eu fiz... e você gostou, dedicado ao próprio Ferreira.



A parceria com Capiba rendeu o registro de 132 composições ao longo da carreira, tornando Claudionor o principal divulgador do compositor. Sua técnica vocal era marcada pela dicção rigorosa e pela versatilidade para transitar entre a euforia do frevo de rua e o lirismo melancólico do frevo-canção — a exemplo de Por Que Saideira? (de Rudy Barbosa e Adelmo Tenório), apontada pelo próprio cantor, em entrevista à Revista Continente em 2023, como a favorita de seu vasto repertório.



Projeção nacional e fidelidade ao Recife



Apesar da forte identificação com o Carnaval, a discografia do artista abrangeu outros gêneros e alcançou projeção nacional e internacional. Em 1967, conquistou o quinto lugar na etapa nacional do Festival Internacional da Canção (FIC) interpretando São os do Norte que Vêm, parceria de Capiba e Ariano Suassuna. Também gravou clássicos do samba, como A Mesma Rosa Amarela (Capiba e Carlos Pena Filho).

Essa múdica se tornou um clássico da MPB, porém não com Claudionor. A Mesma Rosa Amarela foi descoberta por Maysa, que a gravou em 1962. Daí em diante seria a composição mais regravada de Capiba.

Mesmo diante de convites para transferir-se para o eixo Rio-São Paulo, optou por permanecer radicado no Recife. A partir de 1980, tornou-se figura central na revitalização do Carnaval de rua da cidade ao integrar o projeto Frevioca, ao lado do maestro Ademir Araújo, levando orquestras e vocalistas diretamente para o contato com os foliões.

