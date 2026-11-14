Santa Cruz mantém confiança em contar com o Arruda em janeiro; veja cenário atual

Tricolor quer iniciar o Campeonato Pernambucano de 2027 atuando com presença de torcida na sua casa

Estádio do Arruda, casa do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O Santa Cruz mantém o otimismo em relação ao retorno do Arruda para o início da temporada de 2027. A intenção da diretoria é que o estádio esteja liberado para receber torcedores já em janeiro, quando começa o Campeonato Pernambucano.

Em entrevista ao Cast FC, o presidente Bruno Rodrigues demonstrou confiança no cumprimento do planejamento e afirmou que o clube trabalha diretamente com os órgãos responsáveis pela liberação do estádio.

“É possível, é viável e estou muito otimista que a gente vai jogar no Arruda em janeiro”, declarou o mandatário.

“Estamos fazendo pequenas intervenções. Tenho tratado diretamente com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar de Pernambuco”, acrescentou.

Santa Cruz espera liberar Arruda para até 20 mil torcedores

Neste primeiro momento, o planejamento do Santa Cruz é conseguir a liberação do estádio para receber entre 15 mil e 20 mil pessoas. A parte superior das arquibancadas, no entanto, permanecerá totalmente interditada.

Segundo apuração do Diario de Pernambuco, as intervenções de maior porte estão previstas para começar na próxima semana. A expectativa é acelerar os trabalhos para cumprir o cronograma estabelecido pela diretoria e viabilizar a presença da torcida coral no estádio.

O clube criou, no início de novembro, um grupo de trabalho com representantes do Conselho Deliberativo, do Executivo e da Comissão Patrimonial. A iniciativa tem como objetivo centralizar os esforços e acompanhar as medidas necessárias para a reabertura do Arruda.

Entre os integrantes estão Tarcísio Magalhães e Sérgio Goiana, pela Comissão Patrimonial; Bruno Rodrigues e Guilherme Leite, pelo Executivo; e Victor Pessoa de Melo, representando o Conselho Deliberativo.

Reformas continuarão mesmo após a reabertura

Outro ponto do planejamento é que a retomada dos jogos não significará o encerramento das obras no Arruda. De acordo com Bruno Rodrigues, a intenção é realizar as intervenções de maneira gradual, aumentando a capacidade do estádio à medida que novos setores forem liberados.

Dessa forma, enquanto o Santa Cruz voltar a mandar suas partidas em casa, o estádio continuará passando por melhorias estruturais e adequações necessárias para ampliar o número de torcedores autorizados a frequentar o local.

O último jogo do Tricolor com presença de público no Arruda foi disputado em 13 de julho de 2025. Desde então, a equipe passou a mandar suas partidas na Arena de Pernambuco.

O retorno também ganha importância diante do calendário de 2027. A Arena de Pernambuco ficará indisponível durante o período de preparação para receber partidas da Copa do Mundo Feminina, prevista para junho e julho do próximo ano.

Siga o canal do Esportes DP no WhatsApp e receba todas notícias do seu time na palma da mão