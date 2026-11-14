Coral Leitura: Torcedores do Santa Cruz criam clube para unir futebol e literatura

Iniciativa busca incentivar o hábito da leitura entre tricolores, valorizar autores pernambucanos e desenvolver ações culturais e sociais

Primeiro encontro presencial do Coral Leitura (Divulgação )

A paixão pelo Santa Cruz pode ultrapassar as arquibancadas e abrir espaço para novos hábitos. Foi a partir dessa ideia que um grupo de torcedores tricolores criou o Coral Leitura, iniciativa que busca aproximar dois universos aparentemente distintos: o futebol e a literatura.

O projeto nasceu da vontade de aproveitar a identificação da torcida coral com o clube para incentivar o hábito da leitura, promover encontros e ampliar o acesso aos livros. Mais do que formar um clube literário, os organizadores pretendem construir um movimento cultural e social dentro da comunidade tricolor.

A iniciativa partiu de Nayara Carvalho, que reuniu outras pessoas apaixonadas pelo Santa Cruz e pela literatura para tirar a ideia do papel. A inspiração veio de movimentos semelhantes que surgiram entre torcedores de outros clubes brasileiros, especialmente após a repercussão das indicações de livros feitas pelo jogador Gustavo Scarpa, do Atlético-MG.

"Queríamos trazer essa mesma ideia para a torcida do Santa Cruz, mas construindo uma identidade própria", explicaram os organizadores, em entrevista ao Diario de Pernambuco.

Primeiro encontro aconteceu no Arruda

Para inaugurar as atividades, o Coral Leitura escolheu uma obra que reúne duas características importantes para a identidade do grupo: a literatura pernambucana e a paixão pelo Santa Cruz.

O primeiro encontro foi realizado no último sábado (7), no Auditório Aristófanes de Andrade, localizado no estádio do Arruda, casa do Tricolor. A atividade contou com a presença do escritor Hugo Peixoto, autor de "Memorial de uma Cabeça Pré-Quadragenária", livro escolhido para abrir a programação do clube de leitura.

A escolha foi motivada pela possibilidade de aproximar os participantes de um autor local que compartilha do mesmo sentimento pelo Santa Cruz. A presença de Hugo também proporcionou aos leitores a oportunidade de conversar diretamente com o escritor sobre a obra.

"Ter contato com um autor é um capítulo especial na vida de um leitor. Fazer esse contato acontecer de cara é uma forma de mostrar que a literatura também pode estar muito próxima da nossa realidade, da nossa cultura e das pessoas que fazem parte dela", destacaram os organizadores.

Ex-jogador do Santa Cruz também apoiou a iniciativa

O Coral Leitura também busca aproximar os jogadores do Santa Cruz do projeto. Um dos primeiros a demonstrar apoio foi o volante Léo Costa, que deixou o clube após o fim da temporada de 2026.

A aproximação aconteceu por meio de uma integrante do clube que acompanha o atleta e conhecia sua afeição pela leitura. Ela entrou em contato com o escritor Hugo Peixoto, adquiriu dois exemplares da obra e presenteou o jogador em nome da iniciativa.

A receptividade foi positiva. Além de seguir o perfil do Coral Leitura nas redes sociais, Léo Costa demonstrou apoio ao projeto.

Os organizadores também pretendem contar com a participação de outros atletas e funcionários do clube. A ideia é utilizar a influência dos jogadores para despertar a curiosidade de torcedores que ainda não desenvolveram o hábito de ler, especialmente crianças e adolescentes.

"Os jogadores são referências para muitos torcedores, especialmente crianças e adolescentes. Quando um atleta que eles admiram aparece falando sobre um livro, isso pode despertar uma curiosidade que talvez não surgisse de outra forma", avaliaram.

Projeto quer chegar às escolas e comunidades

Além dos encontros literários, o Coral Leitura pretende ampliar sua atuação para outros espaços, utilizando a literatura como ferramenta de aproximação e transformação social.

Uma das experiências já realizadas aconteceu na Escola Estadual São Judas Tadeu, na Zona Norte do Recife. Acompanhados pelo escritor Hugo Peixoto, integrantes do projeto conversaram com estudantes sobre livros, futebol, criatividade e a importância da leitura.

A atividade reforçou o interesse dos organizadores em levar a iniciativa para outras escolas e comunidades.

Entre os planos para os próximos meses estão a consolidação de uma rotina de leituras e encontros, a escolha de obras de diferentes gêneros e a realização de novas ações culturais e sociais.

O grupo também projeta iniciativas de doação e circulação de livros, encontros com escritores e atividades que valorizem a produção literária pernambucana.

Coral Leitura ganhou espaço no REC’n’Play 2026

A iniciativa também começou a conquistar espaço em ambientes além do futebol. Na última quinta-feira (12), Nayara Carvalho, uma das idealizadoras do Coral Leitura, representou o projeto no REC’n’Play 2026.

A participação aconteceu no painel "Clubes de Leitura: da comunidade para as redes sociais. Da página impressa ao digital", que discutiu a atuação dessas iniciativas e as possibilidades de aproximação com novos públicos por meio das plataformas digitais.

A presença no evento reforça a proposta do Coral Leitura de ampliar o alcance do movimento, conectando literatura, comunidade e cultura para além das arquibancadas do Arruda.

Objetivo é transformar o Coral Leitura em um movimento cultural

O maior sonho dos organizadores é fazer com que o Coral Leitura ultrapasse as redes sociais e se torne um movimento cultural e social dentro da torcida do Santa Cruz.

A proposta inclui alcançar pessoas que nunca participaram de um clube do livro, incentivar crianças e jovens a descobrir a leitura e desenvolver ações que facilitem o acesso às obras, especialmente em comunidades onde essa oportunidade ainda é limitada.

Entre as possibilidades estão projetos de doação e circulação de livros, encontros com autores e atividades em escolas.

"Se conseguirmos fazer com que alguém se aproxime dos livros por causa do amor pelo Santa Cruz, já teremos conquistado algo muito importante. O nosso sonho é que a paixão pelo Santa Cruz também forme leitores. Avante, Santa! Vamos ler!", concluíram.

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