Presidente do Santa Cruz confirma acerto com zagueiro Ricardo Graça: ‘Acima da média’

Bruno Rodrigues elogiou defensor, que será reforço do Tricolor para a temporada de 2027

Ricardo Graça após medalha de ouro olímpica (Reprodução/Redes Sociais )

Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz, confirmou o acerto com o zagueiro Ricardo Graça, que estava no futebol japonês.

Além do defensor, o mandatário também citou a contratação do atacante André Shinyashiki, que estava atuando na Bulgária.

Em entrevista ao Cast FC, o dirigente elogiou o defensor de 29 anos, que acumula passagens pelas seleções de base, além de ter conquistado a medalha de ouro nas Olimpíadas de 2020.

“É um zagueiro canhoto. Eu diria que é acima da média. Chega para ser realmente um xerife, um comandante da zaga”, disse.

Bruno Rodrigues também afirmou que o patamar salarial do zagueiro estará dentro da nova realidade do clube após a implementação da SAF, que prevê um teto de R$ 200 mil.

“Teoricamente, seria um jogador mais caro do que a nossa realidade permite, mas conseguimos fazer negociações. Está voltando para o Brasil agora e vai somar muito com nosso elenco”, revelou.

Carreira de Ricardo Graça e tempo parado

Revelado pelo Vasco, o zagueiro atuou pelo Júbilo Iwata entre 2022 e 2025. Desde então, estava sem clube.

Em setembro de 2026, após se recuperar de uma lesão, chegou a ser oferecido ao São Paulo, mas as negociações não foram concluídas.

Pelo Cruzmaltino, atuou com frequência entre 2018 e 2021, antes de ser vendido ao clube japonês por R$ 8 milhões.

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