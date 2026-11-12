Bruno Rodrigues prevê Santa Cruz sem débitos pela primeira vez na história

Presidente destacou a importância da Assembleia Geral de Credores e afirmou que os recursos para quitar as dívidas serão provenientes da SAF

Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, comemorou a realização da Assembleia Geral de Credores (AGC), marcada para o próximo dia 30 de novembro, e projetou um novo momento financeiro para o clube.

Segundo o dirigente, a aprovação do plano de pagamento da Recuperação Judicial (RJ) permitirá que o Tricolor encerre suas pendências financeiras.

Em entrevista à TMC Pernambuco, Bruno afirmou que a proposta será apresentada aos credores durante a assembleia. O planejamento prevê que os recursos necessários para o cumprimento dos pagamentos sejam provenientes da SAF.

“Teremos a Assembleia Geral de Credores para resolver, definitivamente, a questão da Recuperação Judicial do Santa Cruz”, declarou.

Presidente projeta fim das dívidas

O mandatário coral destacou que o novo modelo de gestão será responsável por custear os compromissos financeiros assumidos no processo de recuperação judicial. A expectativa é de que o clube não precise utilizar recursos próprios para cumprir o acordo com os credores.

“A gente vai apresentar um plano de pagamento aos credores. Aprovado esse plano, todo recurso de pagamento vai vir da SAF. O clube vai ficar zerado, sem nenhum débito. Pela primeira vez na história o Santa Cruz vai ficar sem nenhum débito”, afirmou Bruno Rodrigues.

SAF deve ser implantada em dezembro

A Assembleia Geral de Credores está marcada para 30 de novembro, em primeira convocação. Caso seja necessária uma segunda chamada, a reunião está prevista para 7 de dezembro.

A expectativa é de que o plano de recuperação judicial seja aprovado já no primeiro encontro. Segundo apuração do Diario de Pernambuco, o Santa Cruz já conta com a maioria dos votos dos credores, o que deixa o cenário favorável à aprovação.

Com a definição, o próximo passo será o leilão da Unidade Produtiva Isolada (UPI), etapa necessária para a transferência dos ativos, direitos comerciais e da operação do futebol para a SAF.

A previsão é de que o procedimento aconteça aproximadamente cinco dias após a aprovação do plano. Com isso, o Santa Cruz espera formalizar a implantação da SAF ainda em dezembro, dando início à nova estrutura administrativa e esportiva para a temporada de 2027.

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