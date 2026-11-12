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Santa Cruz
MERCADO

Ex-Santa Cruz, Alex Ruan é anunciado como reforço do Brasiliense

Lateral-esquerdo de 33 anos defendeu o Tricolor na campanha do acesso à Série B e já havia tido sua saída confirmada

Ivan Mota

Publicado: 12/11/2026 às 09:53

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Alex Ruan, ex-lateral do Santa Cruz /Reprodução/BFC

Alex Ruan, ex-lateral do Santa Cruz (Reprodução/BFC)

Após ter sua saída confirmada pelo Santa Cruz, o lateral-esquerdo Alex Ruan foi anunciado como reforço do Brasiliense para a próxima temporada.

Aos 33 anos, o defensor esteve presente na campanha do acesso do Tricolor à Série B de 2027.

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Agora, ele disputará, além do Campeonato Estadual do Distrito Federal, a Série D do Campeonato Brasileiro pelo Jacaré.

Números de Alex Ruan no Santa Cruz

Anunciado pelo Santa Cruz em dezembro de 2025, após cinco temporadas no Brusque, Alex Ruan fez um total de 25 jogos em 2026.

Com uma assistência, foi titular em nove oportunidades, além de ter participado de cinco dos seis duelos do Quadrangular do Acesso.

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Alex Ruan , Brasiliense , Santa Cruz
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