Santa Cruz provoca Sport e Náutico após confirmação do Trio de Ferro na Série B de 2027

A Cobra Coral, que conquistou o acesso à Segunda Divisão em 2026, realizou uma postagem ironizando os rivais

Santa Cruz ironiza Náutico e Sport em postagem (Reprodução / Redes Sociais)

Retornando à Série B do Campeonato Brasileiro após 10 anos de ausência, o Santa Cruz aproveitou a confirmação da permanência de Sport e Náutico na divisão para provocar os rivais. Por meio de uma postagem nas redes sociais, a Cobra Coral utilizou os mascotes dos clubes para ironizar a situação.

Na imagem, o timbu alvirrubro e o leão rubro-negro aparecem cabisbaixos enquanto um elevador marca o número 2, com a Cobra Coral se juntando a eles. Na legenda, o clube provocou com a pergunta: “Sobe?”.

A provocação tricolor ocorre logo após o fim matemático das chances de acesso do Sport à Série A, que veio justamente com uma derrota do Náutico para o CRB no último sábado (7).

Em 2027, o Trio de Ferro voltará a disputar a mesma divisão nacional após 22 anos. A última vez que os três estiveram juntos foi na Série B de 2005, quando o Santa Cruz conquistou o acesso à elite nacional.



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