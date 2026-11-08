Santa Cruz provoca Sport e Náutico após confirmação do Trio de Ferro na Série B de 2027
A Cobra Coral, que conquistou o acesso à Segunda Divisão em 2026, realizou uma postagem ironizando os rivais
Publicado: 08/11/2026 às 15:28
Santa Cruz ironiza Náutico e Sport em postagem (Reprodução / Redes Sociais)
Retornando à Série B do Campeonato Brasileiro após 10 anos de ausência, o Santa Cruz aproveitou a confirmação da permanência de Sport e Náutico na divisão para provocar os rivais. Por meio de uma postagem nas redes sociais, a Cobra Coral utilizou os mascotes dos clubes para ironizar a situação.
Na imagem, o timbu alvirrubro e o leão rubro-negro aparecem cabisbaixos enquanto um elevador marca o número 2, com a Cobra Coral se juntando a eles. Na legenda, o clube provocou com a pergunta: “Sobe?”.
A provocação tricolor ocorre logo após o fim matemático das chances de acesso do Sport à Série A, que veio justamente com uma derrota do Náutico para o CRB no último sábado (7).
Em 2027, o Trio de Ferro voltará a disputar a mesma divisão nacional após 22 anos. A última vez que os três estiveram juntos foi na Série B de 2005, quando o Santa Cruz conquistou o acesso à elite nacional.
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