Françanta goleia Sana por 4 a 0 e conquista título do TT Coral 2026 no Arruda

Edição de 2026 do TT Coral (Agência Fluir / TT Coral)

O Françanta é o grande campeão do TT Coral 2026. Em uma final marcada por muitos gols, a equipe goleou o Sana por 4 a 0 e levantou a taça da nona edição do torneio, realizada neste sábado (7), no Estádio do Arruda, no Recife. Franklin Mendes abriu o placar, Rafa Patrício ampliou e Roberto marcou duas vezes, garantindo a vitória e a festa dos campeões no gramado do Mundão.

Mais do que a disputa pelo título, o TT Coral 2026 foi marcado pelo sucesso de público, organização e participação dos torcedores. Foram mais de 12 horas de competição, reunindo ex-jogadores que fizeram história com a camisa tricolor, influenciadores digitais e apaixonados pelo Santa Cruz. Com recorde de inscritos, o evento transformou o Arruda em um grande espaço de confraternização, resenha e celebração da paixão coral, em um ano ainda mais especial pelo acesso do Santa Cruz à Série B do Campeonato Brasileiro.

Um dos destaques da decisão, Franklin Mendes comemorou a conquista e o sucesso de mais uma edição. “É um sonho de todo torcedor ser campeão dentro do Arruda. Estou muito feliz pela conquista e, principalmente, pelo sucesso do torneio. Gostaria de agradecer a todos que contribuíram para a realização do TT Coral e fizeram desse evento um momento tão especial para todos nós”, destacou.

Para Fred Dias, um dos organizadores, o resultado da nona edição reforça o crescimento e a consolidação do torneio no calendário dos apaixonados pelo Santa Cruz. “Nosso objetivo é proporcionar uma experiência para o torcedor do Santa Cruz. Queremos que ele tenha a oportunidade de entrar em campo no Arruda, jogar ao lado de seus ídolos, viver o ambiente de uma competição e criar memórias que vão ficar para sempre. O sucesso desta edição mostra que estamos no caminho certo”, afirmou.

Futebol, paixão e solidariedade

Além da experiência esportiva, o TT Coral também reforçou seu compromisso social. Todas as doações e arrecadações realizadas durante o evento serão destinadas ao Lar de Clara, instituição que desenvolve um importante trabalho social. A iniciativa reforça o propósito de transformar a paixão pelo futebol em solidariedade, ampliando o impacto positivo do torneio para além das quatro linhas.

Com equipes formadas por ex-jogadores, influenciadores digitais e torcedores, o torneio proporcionou uma experiência especial aos participantes. Entre os 12 ex-jogadores convidados estiveram Wesley, Raul Cajazeiras, Renatinho, Roberto, Memo, Thiago Cunha, Thiago Costa, Bruno Moraes, Sandro Manoel, Danny Morais, Dênis Marques e Vítor. Já entre os 12 influenciadores digitais participaram Blogueirinho, Gago Elizeu, Thiago Chacota, Rafa Patrício, Biel Vitor, Ítalo Sena, Jamal da Capital, Shitbot Coral, Maneirinho, Rafa Lira, Drumilis e Daniel Gomes.

Ao final de mais de 12 horas de futebol, emoção e muita resenha, o sentimento entre participantes e organizadores foi de missão cumprida. O TT Coral 2026 encerrou sua nona edição consolidado como uma grande celebração da identidade tricolor, reunindo diferentes gerações em torno de uma paixão que ultrapassa as arquibancadas do Arruda.

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