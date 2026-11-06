Santa Cruz lamenta morte do ex-meia Bismarck, vítima de homicídio em Natal

Ex-jogador defendeu o clube em 2011 e integrou o elenco que conquistou o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro

Bismarck, ex-jogador do Santa Cruz (Reprodução/SCFC)

O Santa Cruz lamentou, nesta sexta-feira (6), a morte do ex-meia Bismarck, vítima de um homicídio em Natal, no Rio Grande do Norte.

O jogador, que tinha 36 anos, vestiu a camisa coral em 2011 e fez parte do elenco responsável pela conquista do acesso à Série C do Campeonato Brasileiro.

Em nota oficial publicada nas redes sociais, o clube manifestou pesar pelo falecimento do atleta e prestou solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de profissão.

"Neste momento de dor, o Santa Cruz se solidariza com os familiares, amigos e companheiros de Bismarck e expressa suas mais sinceras condolências", publicou o Tricolor.

O Santa Cruz Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento do meia Bismarck Vinicyus Freire do Nascimento, aos 36 anos. Bismarck vestiu a camisa coral em 2011 e integrou o elenco que conquistou o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Neste momento de dor, o Santa Cruz se solidariza com os familiares, amigos e companheiros de Bismarck e expressa suas mais sinceras condolências. ???? — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) November 6, 2026

O Santa Cruz Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento do meia Bismarck Vinicyus Freire do Nascimento, aos 36 anos. Bismarck vestiu a camisa coral em 2011 e integrou o elenco que conquistou o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Neste momento de dor, o Santa Cruz se solidariza com os familiares, amigos e companheiros de Bismarck e expressa suas mais sinceras condolências. ????

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Bismarck foi vítima de disparos em Natal

De acordo com informações da Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN), Bismarck foi baleado na madrugada desta sexta-feira (6), após um desentendimento em um bar localizado no bairro Cidade Alta, em Natal.

O suspeito teria deixado o estabelecimento e retornado posteriormente, efetuando disparos contra o ex-jogador e um amigo que o acompanhava.

As duas vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, mas Bismarck não resistiu aos ferimentos. O outro homem ficou ferido.

Carreira no futebol

Revelado pelo Fortaleza, Bismarck também construiu uma trajetória por outras equipes do futebol brasileiro. Além do Santa Cruz, passou por clubes como Campinense, Botafogo-PB, CSA, Vila Nova, Paraná e Treze.

Um dos principais momentos de sua carreira aconteceu em 2013, quando conquistou a Copa do Nordeste pelo Campinense. Na ocasião, foi um dos destaques da equipe paraibana na campanha do título regional.

Pelo Fortaleza, também conquistou três títulos do Campeonato Cearense, entre 2007 e 2009.

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