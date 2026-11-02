Sansão vive boa fase no Sub-20 do Santa Cruz e assina primeiro contrato profissional

Atacante de 19 anos, que marcou na Copa do Brasil Sub-20, soma oito gols e quatro assistências na atual temporada

Sansão, atacante do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O atacante Sansão vive um momento especial com a camisa do Santa Cruz. Aos 19 anos, o jogador atravessa uma boa fase individual no Sub-20 coral e começa a dar os primeiros passos na transição para o futebol profissional.

Em 2026, o jovem acumula números expressivos pela equipe tricolor. São 23 partidas disputadas, oito gols marcados e quatro assistências distribuídas.

O bom desempenho também rendeu um novo passo na carreira. No fim de outubro, Sansão assinou seu primeiro contrato profissional com o Santa Cruz. O vínculo com o clube tem duração de um ano.

Destaque na Copa do Brasil Sub-20

Um dos momentos recentes de destaque do atacante aconteceu na última sexta-feira (31). Sansão marcou o gol do Santa Cruz no empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, no Lacerdão, em Caruaru, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20.

Já na reta final da partida, o jovem demonstrou raça e habilidade ao finalizar com força no ângulo do goleiro para garantir o resultado.

As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (4), às 15h, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O confronto definirá um dos semifinalistas da competição nacional.

Trajetória no futebol

Natural do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, Luiz Aurélio Batista da Silva nasceu em 13 de fevereiro de 2007. Conhecido como Sansão, começou a jogar futebol em uma escolinha e passou por Retrô, Atlético Torres e América-PE antes de chegar ao Santa Cruz.

O apelido, inclusive, surgiu ainda na infância. Segundo o atacante, a alcunha foi dada por um vizinho chamado Rodrigo, quando ele tinha nove anos. "Eu era pequeno e tinha um cabelo muito grande", explicou.

Sonho de dar uma casa à mãe

Por trás da trajetória no futebol, Sansão também carrega uma história de superação familiar. Criado pela mãe, que o sustentou ao lado dos irmãos com o trabalho na roça, o atacante vê nela sua principal inspiração para seguir buscando espaço no esporte.

"Fui criado por minha mãe. Não conheci meu pai. Sempre tive o apoio dela. Até hoje continuo firme por conta da minha mãe, que sempre foi uma guerreira. Ela teve que trabalhar na roça para sustentar os filhos. Almejo poder oferecer uma condição que ela merece", contou.

Entre os principais objetivos pessoais do jogador está justamente retribuir todo o esforço da mãe.

"Meu maior sonho é dar uma casa à minha mãe. Sonho também em jogar na Europa", revelou.

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