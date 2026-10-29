Eleição do Santa Cruz terá chapa única, e Bruno Rodrigues será reeleito presidente por aclamação

Chapa "Santa Cruz Cada Vez Mais Forte" foi a única inscrita para o pleito, marcado para 6 de dezembro; mandato será de 2027 a 2029

Chapa "Santa Cruz Cada Vez Mais Forte" foi a única a formalizar candidatura (Reprodução/Ascom Santa Cruz)

O Santa Cruz terá chapa única na eleição que definirá a diretoria executiva do clube para o triênio 2027–2029. O prazo para inscrição de candidaturas foi encerrado às 18h desta quinta-feira (29), com o registro apenas da chapa “Santa Cruz Cada Vez Mais Forte”, liderada pelo atual presidente Bruno Rodrigues, candidato à reeleição, e por Marco Benevides, indicado para a vice-presidência.

O documento foi protocolado na sede social do Arruda e também apresenta os sócios indicados para integrar o Conselho Deliberativo da associação. A composição representa a continuidade do grupo político que administra o clube desde 2024.

Com a ausência de concorrentes, Bruno Rodrigues será reeleito por aclamação e permanecerá no comando do Santa Cruz até 2029. Será a segunda vez na história da política coral que uma eleição presidencial será definida dessa forma.

A presidência do Conselho Deliberativo também terá continuidade. Atual ocupante do cargo, Victor Tavares foi indicado para a reeleição por aclamação, conforme consta na ficha de inscrição da chapa.

O pleito está previsto para o dia 6 de dezembro de 2026, conforme registrado na ficha de inscrição, e definirá a gestão responsável pelo clube no período de 2027 a 2029.

Bruno Rodrigues à frente do Santa Cruz

Bruno Rodrigues está à frente do Executivo coral durante um período marcado por mudanças administrativas e pela preparação para a implementação da (SAF).

Sob sua gestão, o Santa Cruz conquistou dois acessos nacionais e garantiu o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro em 2027, após nove temporadas fora da competição.

O clube também avançou nas etapas de estruturação da SAF, que prevê a entrada da Matix como investidora majoritária.

A implementação do novo modelo de gestão irá provocar mudanças na estrutura administrativa e no departamento de futebol do Tricolor para a próxima temporada.

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