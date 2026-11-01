Após anúncio de novo técnico, Santa Cruz dará próximo passo com a reformulação no elenco

Contratando os novos rostos do futebol do clube, a Cobra Coral agora foca na montagem da equipe para 2027

Estádio do Arruda, casa do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Buscando largar na frente na preparação para a temporada de 2027, o Santa Cruz já intensificou o seu planejamento e confirmou a contratação dos novos rostos do futebol do clube. O último a ser anunciado foi o técnico Zé Ricardo, que se junta ao executivo Eduardo Freeland e ao consultor de scout Raphael Rezende.

Com o departamento estruturado, a Cobra Coral agora prepara o seu próximo passo: a reformulação no elenco. É esperado que, nos próximos dias, seja confirmada a saída de boa parte do atual elenco que conquistou o acesso na Série C de 2026.

Paralelamente, o Santa Cruz já iniciou o mapeamento do mercado e realizou as primeiras sondagens por jogadores. O foco inicial da diretoria coral é o futebol do exterior, já que os Campeonatos das Séries A e B ainda estão em andamento no cenário nacional.

O planejamento vem sendo feito ativamente pela nova SAF tricolor, que ainda não foi oficializada, mas já participa integralmente das principais decisões do clube, em conjunto com a associação presidida por Bruno Rodrigues.

Thairo Arruda revela pilares da SAF

CEO da futura SAF do Santa Cruz, Thairo Arruda utilizou suas redes sociais para revelar os pilares que guiarão a nova fase do Tricolor do Arruda. Segundo Thairo, o trabalho será baseado em humildade, buscando consolidar o clube na Série B; gestão, garantindo o pagamento das obrigações com seriedade e disciplina; e visão, com um pensamento a longo prazo para o Santa Cruz.

O gestor também enfatizou que não serão feitas promessas mirabolantes nem trabalhos com atalhos, destacando os pés no chão em meio a uma grande ambição.

Veja texto publicado por Thairo Arruda:

O Santa Cruz de 2027 será exemplo em três pilares:

Humildade: nosso primeiro objetivo é claro: consolidar o clube na Série B. Sem pular etapas.

Gestão: salários, comissões e compromissos rigorosamente em dia. Fazer o básico bem feito, com seriedade e disciplina.

Visão: pensar no longo prazo, investir em infraestrutura e reconstruir a credibilidade do clube.

Sem promessas mirabolantes. Sem atalhos.

Passo a passo, com trabalho, responsabilidade e humildade, vamos construir o Santa Cruz que nossa torcida merece.

A ambição é grande. Mas os pés seguem no chão.

O Santa Cruz de 2027 será exemplo em três pilares: Humildade: nosso primeiro objetivo é claro: consolidar o clube na Série B. Sem pular etapas. Gestão: salários, comissões e compromissos rigorosamente em dia. Fazer o básico bem feito, com seriedade e disciplina. Visão: pensar no longo prazo, investir em infraestrutura e reconstruir a credibilidade do clube. Sem promessas mirabolantes. Sem atalhos. Passo a passo, com trabalho, responsabilidade e humildade, vamos construir o Santa Cruz que nossa torcida merece. A ambição é grande. Mas os pés seguem no chão. — Thairo Arruda (@thairoarruda) November 1, 2026

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