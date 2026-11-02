Santa Cruz: Relembre os trabalhos do técnico Zé Ricardo na Série B

Novo comandante coral para temporada de 2027 acumula passagens por Vasco e Criciúma na competição nacional

Zé Ricardo durante passagem no Vasco (Daniel Ramalho/CRVG)

O Santa Cruz está de volta à Série B do Campeonato Brasileiro, competição que não disputava desde 2017. Para a temporada de 2027, o Tricolor anunciou Zé Ricardo como novo treinador na última sexta-feira (30).

A contratação, no entanto, não foi bem recebida por parte da torcida coral. Um dos pontos que geram questionamentos é o desempenho recente do técnico.

Ao longo da carreira, Zé Ricardo comandou Vasco e Criciúma na Série B. As passagens tiveram desfechos distintos: enquanto deixou o clube carioca na zona de acesso à elite, foi demitido da equipe catarinense ainda no início da competição.

Passagem pelo Vasco

Anunciado pelo Vasco no fim de 2021, o treinador comandou o clube carioca durante a disputa da Série B de 2022.

Na competição, foram dez partidas à frente da equipe, com quatro vitórias e seis empates. O desempenho manteve o Vasco invicto sob seu comando na segunda divisão.

Em junho de 2022, entretanto, Zé Ricardo pediu desligamento do clube após receber uma proposta para treinar o Shimizu S-Pulse, do Japão.

No momento de sua saída, o Vasco ocupava a quarta colocação da Série B, dentro da zona de acesso à elite do futebol brasileiro.

Zé Ricardo no Criciúma

No fim de 2024, Zé Ricardo foi anunciado como técnico do Criciúma para dar sequência ao trabalho da equipe.

Sua passagem, porém, durou até 6 de maio de 2025, quando foi demitido após o início da disputa da Série B.

Pelo clube catarinense, o treinador comandou a equipe em seis partidas pela competição nacional. O retrospecto foi de uma vitória, dois empates e três derrotas, com cinco pontos conquistados em 18 possíveis.

Na ocasião de sua saída, o Criciúma ocupava a 15ª posição da tabela, com apenas um ponto de vantagem sobre a zona de rebaixamento.

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