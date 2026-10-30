Copa do Brasil Sub-20: Santa Cruz busca empate contra o Atlético-MG no jogo de ida das quartas de final
Com apoio da torcida em Caruaru, o Tricolor saiu atrás no placar, mas conseguiu o resultado após gol de Sansão
Publicado: 30/10/2026 às 18:38
Santa Cruz e Atlético-MG empataram no Lacerdão (Reprodução/FPF)
No jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20, o Santa Cruz empatou por 1 a 1 com o Atlético-MG, no Lacerdão, em Caruaru.
O Tricolor fez boa partida, mas viu Natã abrir o placar já no segundo tempo para o Galo. O gol de empate da Cobra Coral, nesta sexta-feira (30), foi marcado por Sansão, já nos minutos finais.
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A decisão pela vaga na semifinal acontecerá na próxima quarta-feira (4), às 15h, na Arena MRV, em Belo Horizonte.
O jogo
Com o apoio da torcida, o Santa Cruz começou melhor a partida e chegou a balançar as redes com Léo Souza, mas o atacante estava impedido.
O Tricolor seguiu mais dominante no ataque e finalizou mais uma vez, dessa vez de fora da área, com Sansão.
A equipe pernambucana ainda teve mais um gol anulado e reclamou bastante de um possível pênalti não marcado.
Apesar de ter sido melhor durante os primeiros 45 minutos, a Cobra Coral viu o placar seguir zerado ao fim do primeiro tempo.
No Lacerdão, o Santa Cruz empata contra o Atlético Mineiro pelo placar de 1x1, nosso gol foi marcado por Sansão. Voltamos a enfrentar o Atlético/MG na próxima quarta-feira (04), às 15h, na Arena MRV. ???? https://t.co/JPcR1ksZZY— Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) October 30, 2026
Segundo tempo
Na volta do intervalo, o Santa Cruz seguiu mantendo o ritmo e, logo aos cinco minutos, Léo Souza teve uma nova grande chance, mas cabeceou por cima do gol.
A resposta do Atlético-MG veio logo depois. Após cruzamento na grande área, Jonatas aproveitou a sobra e cabeceou para boa defesa de Felipe.
Os visitantes passaram a crescer no jogo e tiveram outra grande chance com Murillo, mas o goleiro tricolor mais uma vez conseguiu salvar.
A pressão dos mineiros deu resultado. Aos 17 minutos, Natã acertou um belo chute rasteiro de fora da área, no canto, e venceu o goleiro da Cobra Coral para abrir o placar.
Atrás no marcador, o Santa Cruz tentou buscar o empate, mas viu o Atlético-MG criar outras oportunidades.
Porém, na raça, os pernambucanos chegaram ao empate. Sansão insistiu e acertou um forte chute cruzado para igualar o placar.
O jogo seguiu animado até os últimos instantes, com o goleiro Felipe fazendo mais uma grande defesa antes do apito final.
FICHA DA PARTIDA
SANTA CRUZ 1
Felipe; Vitor, Caio, João Victor e Tocha; Jhonata Brow, Isaías (Serra) e Barthel (Peu); Léo Souza (Aluízio), Hony (Joaquim) e Sansão. Técnico: Thiago Souza.
ATLÉTICO-MG 1
Kaio Assis; Wanderson (Luis Gustavo), Pedro Fachineti (Lucas Santana), Samuel Deus (Xavier) e João Barros; Luiz Peu, Mathias (Erick) e Natã (Vinicius); Murillo, Jonatas e Mosquito (Riquelme). Técnico: Henrique Teixeira.
Competição: Copa do Brasil Sub-20
Local: Lacerdão, em Caruaru (PE)
Gols: Natã (17'/2ºT) (Atlético-MG); Sansão (44'/2ºT) (Santa Cruz)
Cartões amarelos: Serra e Sansão (Santa Cruz); Pedro Fachineti (Atlético-MG)
Árbitro: José Marciano Lopes da Silva Junior (PE)
Assistentes: José Romão da Silva Neto (PE) e Túlio de Farias Ribeiro Caldas (PE)
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