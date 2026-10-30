Copa do Brasil Sub-20: Santa Cruz busca empate contra o Atlético-MG no jogo de ida das quartas de final

Com apoio da torcida em Caruaru, o Tricolor saiu atrás no placar, mas conseguiu o resultado após gol de Sansão

Santa Cruz e Atlético-MG empataram no Lacerdão (Reprodução/FPF)

No jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20, o Santa Cruz empatou por 1 a 1 com o Atlético-MG, no Lacerdão, em Caruaru.

O Tricolor fez boa partida, mas viu Natã abrir o placar já no segundo tempo para o Galo. O gol de empate da Cobra Coral, nesta sexta-feira (30), foi marcado por Sansão, já nos minutos finais.

A decisão pela vaga na semifinal acontecerá na próxima quarta-feira (4), às 15h, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

O jogo

Com o apoio da torcida, o Santa Cruz começou melhor a partida e chegou a balançar as redes com Léo Souza, mas o atacante estava impedido.

O Tricolor seguiu mais dominante no ataque e finalizou mais uma vez, dessa vez de fora da área, com Sansão.

A equipe pernambucana ainda teve mais um gol anulado e reclamou bastante de um possível pênalti não marcado.

Apesar de ter sido melhor durante os primeiros 45 minutos, a Cobra Coral viu o placar seguir zerado ao fim do primeiro tempo.

No Lacerdão, o Santa Cruz empata contra o Atlético Mineiro pelo placar de 1x1, nosso gol foi marcado por Sansão. Voltamos a enfrentar o Atlético/MG na próxima quarta-feira (04), às 15h, na Arena MRV. ???? https://t.co/JPcR1ksZZY — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) October 30, 2026

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Santa Cruz seguiu mantendo o ritmo e, logo aos cinco minutos, Léo Souza teve uma nova grande chance, mas cabeceou por cima do gol.

A resposta do Atlético-MG veio logo depois. Após cruzamento na grande área, Jonatas aproveitou a sobra e cabeceou para boa defesa de Felipe.

Os visitantes passaram a crescer no jogo e tiveram outra grande chance com Murillo, mas o goleiro tricolor mais uma vez conseguiu salvar.

A pressão dos mineiros deu resultado. Aos 17 minutos, Natã acertou um belo chute rasteiro de fora da área, no canto, e venceu o goleiro da Cobra Coral para abrir o placar.

Atrás no marcador, o Santa Cruz tentou buscar o empate, mas viu o Atlético-MG criar outras oportunidades.

Porém, na raça, os pernambucanos chegaram ao empate. Sansão insistiu e acertou um forte chute cruzado para igualar o placar.

O jogo seguiu animado até os últimos instantes, com o goleiro Felipe fazendo mais uma grande defesa antes do apito final.

FICHA DA PARTIDA

SANTA CRUZ 1

Felipe; Vitor, Caio, João Victor e Tocha; Jhonata Brow, Isaías (Serra) e Barthel (Peu); Léo Souza (Aluízio), Hony (Joaquim) e Sansão. Técnico: Thiago Souza.

ATLÉTICO-MG 1

Kaio Assis; Wanderson (Luis Gustavo), Pedro Fachineti (Lucas Santana), Samuel Deus (Xavier) e João Barros; Luiz Peu, Mathias (Erick) e Natã (Vinicius); Murillo, Jonatas e Mosquito (Riquelme). Técnico: Henrique Teixeira.

Competição: Copa do Brasil Sub-20

Local: Lacerdão, em Caruaru (PE)

Gols: Natã (17'/2ºT) (Atlético-MG); Sansão (44'/2ºT) (Santa Cruz)

Cartões amarelos: Serra e Sansão (Santa Cruz); Pedro Fachineti (Atlético-MG)

Árbitro: José Marciano Lopes da Silva Junior (PE)

Assistentes: José Romão da Silva Neto (PE) e Túlio de Farias Ribeiro Caldas (PE)

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