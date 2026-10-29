Thiago Coelho revela conversas para renovar contrato com o Santa Cruz: ‘Feliz em continuar’

Titular na reta final da temporada, goleiro tem vínculo atual até o fim do Pernambucano de 2027

Thiago Coelho, goleiro do Santa Cruz (Rafael Vieira/FPF)

Um dos destaques no acesso do Santa Cruz à Série B, o goleiro Thiago Coelho deve seguir no clube até o fim da próxima temporada.

Atualmente, o jogador tem contrato apenas até o fim do Campeonato Pernambucano de 2027; porém, existem conversas em andamento para a renovação do vínculo até dezembro.

A informação foi revelada pelo próprio arqueiro em entrevista à Rádio Jornal, ao falar sobre o contato com Eduardo Freeland, novo executivo de futebol do clube:

“A notícia foi boa. Fiquei muito feliz por estar sendo bem avaliado pelo pessoal que está chegando. A gente sabe que é um pessoal acostumado com um patamar diferente [...] É um reconhecimento do nosso trabalho e fico muito feliz em continuar no Santa Cruz”, disse.

Números de Thiago Coelho no Santa Cruz

Aos 31 anos, Thiago Coelho chegou ao Tricolor nesta temporada e passou por altos e baixos, chegando a perder a titularidade após falhas.

Porém, na reta final da Série C, recuperou seu lugar no onze inicial, firmando-se como um dos grandes nomes do acesso.

Ao todo, fez 16 jogos pelo Santa Cruz, todos pela Série C, tendo sofrido 10 gols.

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