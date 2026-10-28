Zé do Carmo relembra Tri-Supercampeonato com o Santa Cruz: "Minha maior alegria no futebol"

Zé do Carmo em participação no Podcast Futebol Diario, do Diario de Pernambuco (Rafael Vieira / DP Foto)

Entre conquistas e grandes histórias no futebol, o ex-jogador Zé do Carmo não esconde sua maior alegria na carreira: a conquista do Tri-Supercampeonato Pernambucano com o Santa Cruz. Em entrevista ao Podcast Futebol Diario, do Diario de Pernambuco, nesta quarta-feira (28), o ex-jogador tricolor relembrou a conquista de 1983.

Para Zé, o sentimento de ser torcedor da Cobra Coral e, posteriormente, conquistar um título lendário pelo clube não tem preço. O ex-atleta também rememorou os tempos anteriores a vestir a camisa do Santa Cruz profissionalmente.

“Minha maior alegria (no futebol) foi ter sido tri-supercampeão. Eu estava no bicampeonato como torcedor e no tri como jogador. Foi uma coisa que não tem preço e você não sabe a dimensão da festividade que eu sempre fiz por esse Tri-Supercampeonato”, externou Zé do Carmo.

“Vestir a camisa do Santa Cruz foi um sonho realizado. O dia mais feliz da minha vida antes de colocar a camisa do Santa Cruz havia sido comprar uma bandeira e vir no ônibus com ela para o lado de fora. Foi uma alegria só, sempre fui torcedor do Santa Cruz”, concluiu.



O Podcast Futebol Diario vai ao ar de segunda a sexta-feira no canal do Diario de Pernambuco no YouTube.

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