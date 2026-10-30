Santa Cruz anuncia Zé Ricardo como técnico para a temporada de 2027

Profissional acumula passagens por clubes como Flamengo e Vasco; seu último trabalho foi no Peru

Zé Ricardo, novo técnico do Santa Cruz (Reprodução/SCFC)

O Santa Cruz anunciou, nesta sexta-feira (30), Zé Ricardo como novo treinador para a temporada de 2027.

O profissional, de 55 anos, chega para ocupar a vaga de Cristian de Souza, cuja saída do comando da Cobra Coral foi oficializada no dia 19 de outubro.

De volta à Série B, competição que não disputava desde 2017, o Tricolor segue realizando seu planejamento para a próxima temporada, que começa já em janeiro, com o Campeonato Pernambucano.

Com passagens por diversos clubes do futebol brasileiro, como Flamengo, Vasco, Botafogo, Internacional e Cruzeiro, o treinador está sem clube desde junho, quando deixou o Sporting Cristal, do Peru.

“Abraço essa oportunidade com grande entusiasmo e responsabilidade. É um privilégio representar um clube gigante como o Santa Cruz, que tem uma torcida apaixonada e que será a força motriz nessa caminhada”, disse o treinador no anúncio publicado pelo clube.

Carreira de Zé Ricardo

A carreira de Zé Ricardo como treinador começou nas categorias de base do Flamengo, onde foi campeão da Copa São Paulo de 2016.

Foi no clube carioca que também recebeu sua primeira oportunidade em uma equipe profissional, ainda em 2016. No ano seguinte, conquistou o Campeonato Carioca.

Após deixar o Rubro-Negro, passou por Vasco, Botafogo, Fortaleza, Internacional, Cruzeiro, Goiás e Criciúma, seu último clube no Brasil, em 2025.

Seu trabalho mais recente foi no Sporting Cristal, do Peru, onde comandou a equipe em 16 jogos, com quatro vitórias, três empates e nove derrotas.

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