Santa Cruz: SAF e acesso à Série B elevam patamar financeiro e abrem caminho para recomeço em 2027

Tricolor do Arruda projeta folha salarial próxima do dobro da atual após retorno à competição nacional

Coletiva com investidores da nova SAF do Santa Cruz (Foto: Maurício Ferry/DP Foto)

O Santa Cruz inicia uma nova etapa de sua história em 2027. Após conquistar o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro e avançar na estruturação da SAF, o Tricolor terá um cenário financeiro diferente daquele enfrentado nos últimos anos.

A volta à segunda divisão, que não era disputada pelo clube desde 2017, representa não apenas uma mudança esportiva, mas também um salto nas possibilidades de investimento.

Com a Matix assumindo o controle da SAF, o planejamento coral passa a contar com recursos destinados à formação de um elenco mais competitivo.

O novo momento contrasta com um passado recente marcado por dificuldades financeiras, rebaixamentos e até pela ausência de divisão nacional.

Para 2027, a expectativa é de reconstrução dentro e fora de campo, com condições para disputar a Série B em um patamar diferente.

SAF e acesso ampliam investimento no Santa Cruz

O contrato da SAF prevê investimentos mínimos que variam de acordo com a divisão disputada pelo Santa Cruz.

Na Série D, o valor estabelecido é de R$ 20 milhões. Na Série C, o montante sobe para R$ 36 milhões, enquanto a participação na Série B eleva o investimento mínimo para R$ 52 milhões.

Já na elite do futebol brasileiro, a previsão é de pelo menos R$ 100 milhões.

A diferença entre as divisões evidencia o impacto do acesso conquistado em 2026. Ao garantir presença na Série B, o Santa Cruz passa a contar com uma previsão de investimento significativamente superior àquela destinada à terceira divisão.

O cenário também representa uma mudança na capacidade de planejamento do clube, que poderá trabalhar com recursos previamente alocados para a montagem do elenco e a estruturação da temporada.

Folha salarial terá salto em 2027

A mudança de patamar também deve ser refletida na folha salarial. O planejamento para 2027 prevê um valor próximo do dobro do orçamento destinado ao elenco na atual temporada, que terminou com o acesso à Série B.

Em entrevista ao Momento Esportivo, com Jorge Soares, da Rádio Clube, o presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, confirmou que a folha ficará próxima de R$ 3 milhões mensais.

“Gira em torno disso (R$ 3 milhões). Não queria cravar esse número. Nossa folha será bem maior que a atual. Com a tranquilidade de ter os recursos alocados e o pagamento em dia”, afirmou.

O dirigente destacou que a expectativa é montar uma equipe capaz de competir com os adversários da segunda divisão, sem comprometer o planejamento financeiro.

“Vamos conseguir fazer um elenco muito competitivo. Disputar de igual para igual com os times da Série B. Estou muito otimista com o 2027 do Santa Cruz”, completou.

Evolução financeira nos últimos anos

A projeção para 2027 representa o maior investimento do Santa Cruz em folha salarial de sua história.

Em 2018, disputando a Série C, o Tricolor tinha uma folha de aproximadamente R$ 250 mil. O valor chegou a R$ 450 mil em 2020, mas voltou a cair nos anos seguintes, acompanhando a deterioração esportiva e financeira.

A retomada começou com a volta à Série D, em 2025, quando a folha chegou a aproximadamente R$ 800 mil. Na temporada seguinte, já na Série C, o investimento subiu para cerca de R$ 1,5 milhão.

Com a previsão para 2027, o Santa Cruz deverá alcançar um patamar financeiro muito superior ao dos últimos anos, consolidando uma sequência de crescimento iniciada após o retorno ao calendário nacional.

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