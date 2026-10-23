Copa do Brasil Sub-20: Santa Cruz encara o Atlético-MG nas quartas

Após eliminar o São Raimundo-RR, a Cobra Coral terá o Galo pela frente na competição de mata-mata

Santa Cruz e Atlético-MG avançam na Copa do Brasil Sub-20 (Reprodução/SCFC | Daniela Veiga/Atlético)

O Santa Cruz vai enfrentar o Atlético-MG nas quartas de final da Copa do Brasil Sub-20.

Na noite da última quinta-feira (22), os mineiros venceram o Amazonas por 2 a 0, confirmando a vaga, já que haviam vencido o jogo de ida por 4 a 1.

Após passar pelo São Raimundo-RR na última quarta-feira (21), vencendo por 7 a 2 no agregado, a Cobra Coral terá pela frente o Galo na disputa por uma vaga nas semifinais da competição.

Quem passar do confronto terá pela frente São Paulo ou Ceará na última fase antes da grande final.

Os jogos ainda não tiveram data, local e horário divulgados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Confira todos os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20:

São Paulo x Ceará

Santa Cruz x Atlético-MG

Palmeiras x Paysandu

Operário-PR x Flamengo

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