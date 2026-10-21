Santa Cruz: CEO da SAF vem ao Recife para negociar uso do CT do Retrô; veja detalhes

Thairo Arruda vai conhecer a estrutura do centro de treinamento da Fênix e tratar do planejamento para a próxima temporada

Thairo Arruda, CEO da futura SAF do Santa Cruz (Maurício Ferry/DP Foto)

O Santa Cruz negocia a utilização do Centro de Treinamento do Retrô para a temporada de 2027.

CEO da futura SAF tricolor, Thairo Arruda chega ao Recife nesta quarta-feira (21) para tratar presencialmente do planejamento da próxima temporada e tem uma visita prevista às instalações da Fênix.

A informação foi divulgada inicialmente pela repórter Camila Sousa, do ge, e confirmada pelo Diario de Pernambuco.

Aluguel do CT em negociação

Segundo apuração da reportagem do Diario, neste primeiro momento, a possibilidade em discussão é de um aluguel do centro de treinamento pelo Santa Cruz.

A estrutura seria utilizada pelo elenco coral durante a temporada que marca o retorno à Série B, após o acesso conquistado.

Com a expectativa do retorno dos jogos como mandante no Arruda, a estrutura da Fênix será utilizada para os treinamentos da equipe coral em 2027.

Retrô deve atuar em Araçoiaba

Nos últimos dias, também houve especulações sobre uma possível negociação que envolveria uma troca: o Santa Cruz utilizaria o CT do Retrô, enquanto o clube de Camaragibe passaria a mandar seus jogos no Arruda.

No entanto, no momento, a tendência é que o Retrô mande suas partidas principalmente em Araçoiaba, na Região Metropolitana do Recife, no Estádio Municipal Cláudio Rodrigues Correia.

A Arena de Pernambuco, utilizada pelo clube nas últimas temporadas, passará por ajustes a partir de novembro em preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027.

Planejamento para a Série B

Enquanto isso, o Santa Cruz avança na organização de sua estrutura para 2027.

Além da definição do local da pré-temporada, a diretoria e os representantes da SAF trabalham no planejamento esportivo e na montagem do elenco, incluindo a busca por um novo treinador após a saída de Cristian de Souza.

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