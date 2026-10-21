Thiago Coelho e Cristian representam Santa Cruz no prêmio de melhores da Série C

Premiação acontecerá no próximo sábado (24), após o segundo jogo da final da competição

Thiago Coelho e Cristian de Souza (Rafael Vieira/DP Foto)

O Santa Cruz tem dois representantes na premiação dos melhores da Série C do Campeonato Brasileiro de 2026.

Thiago Coelho e Cristian de Souza concorrem, respectivamente, aos prêmios de melhor goleiro e melhor técnico da competição.

O evento acontecerá no próximo sábado (24), às 19h, logo após o segundo jogo da final entre Ferroviária e Maringá. A premiação será transmitida pela SportyNet, que organiza o evento com o apoio da CBF.

Representantes do Santa Cruz

Destaque principalmente na reta final da campanha do acesso, Thiago Coelho disputará o prêmio de melhor goleiro com Matheus Nogueira, do Brusque, e Dênis Júnior, da Ferroviária.

Já Cristian de Souza, cuja saída do Tricolor foi oficializada na última segunda-feira (19), concorre ao prêmio de melhor treinador da Série C com Ivan Campanari, do Maringá, e Rogério Corrêa, da Ferroviária.

Outras premiações

Além das categorias cujos indicados já foram divulgados, o evento também terá a seleção do campeonato e premiará a melhor torcida e o gol mais bonito da Série C.

Dono da maior média de público da competição, o Santa Cruz deve concorrer ao prêmio de melhor torcida.

Veja todos os indicados divulgados até o momento

Craque da Série C

- Albano (Ferroviária)

- Miguel Bianconi (Inter de Limeira)

- Nenê (Botafogo-PB)

Melhor técnico da Série C

- Cristian de Souza (Santa Cruz)

- Ivan Campanari (Maringá)

- Rogério Corrêa (Ferroviária)

Melhor goleiro da Série C

- Dênis Júnior (Ferroviária)

- Matheus Nogueira (Brusque)

- Thiago Coelho (Santa Cruz)

Revelação da Série C

- Adrianinho (Brusque)

- Eduardo Oliveira (Ferroviária)

- Pedro Henrique (Paysandu)

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