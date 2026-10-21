Thiago Coelho e Cristian representam Santa Cruz no prêmio de melhores da Série C
Premiação acontecerá no próximo sábado (24), após o segundo jogo da final da competição
Publicado: 21/10/2026 às 10:20
Thiago Coelho e Cristian de Souza (Rafael Vieira/DP Foto)
O Santa Cruz tem dois representantes na premiação dos melhores da Série C do Campeonato Brasileiro de 2026.
Thiago Coelho e Cristian de Souza concorrem, respectivamente, aos prêmios de melhor goleiro e melhor técnico da competição.
O evento acontecerá no próximo sábado (24), às 19h, logo após o segundo jogo da final entre Ferroviária e Maringá. A premiação será transmitida pela SportyNet, que organiza o evento com o apoio da CBF.
Representantes do Santa Cruz
Destaque principalmente na reta final da campanha do acesso, Thiago Coelho disputará o prêmio de melhor goleiro com Matheus Nogueira, do Brusque, e Dênis Júnior, da Ferroviária.
Já Cristian de Souza, cuja saída do Tricolor foi oficializada na última segunda-feira (19), concorre ao prêmio de melhor treinador da Série C com Ivan Campanari, do Maringá, e Rogério Corrêa, da Ferroviária.
Outras premiações
Além das categorias cujos indicados já foram divulgados, o evento também terá a seleção do campeonato e premiará a melhor torcida e o gol mais bonito da Série C.
Dono da maior média de público da competição, o Santa Cruz deve concorrer ao prêmio de melhor torcida.
Veja todos os indicados divulgados até o momento
Craque da Série C
- Albano (Ferroviária)
- Miguel Bianconi (Inter de Limeira)
- Nenê (Botafogo-PB)
Melhor técnico da Série C
- Cristian de Souza (Santa Cruz)
- Ivan Campanari (Maringá)
- Rogério Corrêa (Ferroviária)
Melhor goleiro da Série C
- Dênis Júnior (Ferroviária)
- Matheus Nogueira (Brusque)
- Thiago Coelho (Santa Cruz)
Revelação da Série C
- Adrianinho (Brusque)
- Eduardo Oliveira (Ferroviária)
- Pedro Henrique (Paysandu)
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