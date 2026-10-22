Santa Cruz encaminha contratação de Raphael Rezende: conheça o ex-Botafogo que vai ajudar nas contratações para 2027

Campeão pelo clube carioca, o profissional tem acordo com o Tricolor, prevendo consultoria por seis meses

Raphael Rezende com taça da Libertadores 2024 (Vitor Silva/Botafogo)

O Santa Cruz encaminhou a contratação de Raphael Rezende, ex-integrante do departamento de scout do Botafogo, para atuar como consultor de mercado na montagem do elenco para a temporada de 2027.

O profissional ficará responsável por auxiliar o clube no mapeamento de jogadores e no planejamento estratégico para a próxima temporada.

A expectativa é de que o contrato tenha duração de seis meses, com formalização prevista para os próximos dias.

A informação foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pelo Diario de Pernambuco.

O trabalho também envolve o executivo de futebol Eduardo Freeland, além de Thairo Arruda, futuro CEO da SAF do Santa Cruz, e Danilo Caixeiro, que integrará a estrutura administrativa da empresa. Todos os citados trabalharam com Rezendo na equipe carioca.

Da carreira no jornalismo ao mercado no Botafogo

Formado em Jornalismo, Raphael Rezende construiu boa parte de sua carreira na TV Globo. Ele ingressou na emissora em 2006, inicialmente como estagiário do SporTV, e passou a atuar como comentarista esportivo em 2009.

Após quase 16 anos na empresa, deixou a televisão em janeiro de 2022 para assumir o cargo de head scout do Botafogo. A função consistia em analisar atletas disponíveis no mercado e indicar nomes que pudessem reforçar o elenco alvinegro.

Com a consolidação da SAF liderada por John Textor, o profissional passou a coordenar o departamento de scout, ampliando sua participação no planejamento do futebol e na identificação de reforços.

Passagem pelo Botafogo teve títulos e saída em 2026

Raphael trabalhou no Botafogo por aproximadamente quatro anos, período que incluiu a fase mais vitoriosa da história do clube carioca.

Em 2024, o Alvinegro conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores.

Ele deixou o clube em fevereiro de 2026, em meio a um processo de redução de custos e mudanças na estrutura administrativa da SAF.

Em entrevista ao Lance!, publicada em março, Raphael comentou o encerramento desse ciclo e avaliou que o contexto de crise institucional vivido pelo Botafogo contribuiu para os problemas enfrentados nos bastidores. Apesar da saída, destacou o aprendizado acumulado durante o período.

Antes do Santa Cruz, Raphael Rezende esteve no radar do Vasco

O Santa Cruz não foi o único clube a procurar Raphael Rezende após sua saída do Botafogo. Em maio de 2026, o Vasco abriu negociações para contratá-lo para uma função de gestão no departamento de futebol.

A proposta do clube carioca previa uma posição de integração entre a diretoria e o setor de scout, com o objetivo de organizar o trabalho de análise de atletas e alinhar as decisões de mercado às necessidades do elenco.

As conversas, no entanto, não resultaram em acordo. Meses depois, Raphael encaminhou o acerto com o Santa Cruz, que pretende aproveitar sua experiência para estruturar as contratações para a temporada de 2027.

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