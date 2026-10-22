Copa do Brasil Sub-20: Santa Cruz avança às quartas; relembre campanhas do Trio de Ferro
Tricolor vive sua melhor campanha na competição de base e deve encarar o Atlético-MG
Publicado: 22/10/2026 às 12:36
Elenco do Santa Cruz comemora vaga na Copa do Brasil Sub-20 (Reprodução/SCFC)
O Santa Cruz avançou às quartas de final da Copa do Brasil Sub-20 após golear o São Raimundo-RR fora de casa por 5 a 1 na última quarta-feira (21).
O Tricolor saiu atrás, mas conseguiu a virada com gols de Sansão e Hony (ambos duas vezes) e Caio.
Agora, a equipe pernambucana aguarda o vencedor do confronto entre Atlético-MG e Amazonas, que se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 19h, na Arena MRV. No jogo de ida, o Galo venceu por 4 a 1.
Melhor campanha da história do Santa Cruz
A atual campanha é a melhor do Santa Cruz na história da Copa do Brasil Sub-20.
Até o momento, o Tricolor passou por três fases, eliminando, além do São Raimundo, CSA e CSE.
O atacante Hony, de 20 anos, é o grande destaque da Cobra Coral na competição, com quatro gols em quatro jogos.
Na temporada, o jovem balançou a rede 10 vezes nas 13 partidas que disputou.
CLASSIFICADO!???????????? Em sua primeira participação na Copa do Brasil Sub-20, o Santa Cruz faz história! Após vencer o jogo de ida por 2 a 1, o Tricolor confirmou a classificação para as quartas de final com uma goleada por 5 a 1 sobre o São Raimundo, no jogo de volta. Uma classificação histórica! ? Gols: Sansão (2x), Hony (2x) e Caio ???? @felipe.malz / @bv_esportes— Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) October 22, 2026
Sport tem a melhor campanha do estado
Agora, o Santa Cruz tenta igualar o Sport com a melhor campanha da história de Pernambuco na competição, avançando às semifinais.
Em 2016, o Leão ficou entre os quatro melhores, sendo eliminado pelo São Paulo, que se sagrou campeão.
Daquele elenco, alguns nomes se destacaram no time profissional do Rubro-Negro, como o goleiro Mailson, que hoje defende o Al-Taawoun, da Arábia Saudita, e o zagueiro Adryelson, campeão da Libertadores pelo Botafogo, que está no Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos.
Náutico chegou seis vezes às oitavas
Já o Náutico nunca conseguiu chegar às quartas, tendo parado nas oitavas de final em seis oportunidades, incluindo a atual temporada.
Também na última quarta-feira (21), o Timbu foi eliminado pelo Operário-PR ao ser derrotado por 3 a 2 nos Aflitos.
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