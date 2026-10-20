Santa Cruz: veja técnicos que já trabalharam com Eduardo Freeland e podem entrar no radar para 2027

Novo executivo de futebol da Cobra Coral tem acessos no currículo e trabalhou com nomes experientes na Série B

Enderson Moreira e Eduardo Freeland juntos no Bahia ( Felipe Oliveira/EC Bahia )

Com a saída de Cristian de Souza, o Santa Cruz inicia uma nova etapa no planejamento para a temporada de 2027.

De volta à Série B do Campeonato Brasileiro, o Tricolor terá como novo executivo de futebol Eduardo Freeland, profissional que acumula passagens por clubes como Botafogo, Bahia, Avaí e Athletico.

A escolha do treinador será uma das decisões importantes para a próxima temporada. Embora ainda não existam especulações sobre possíveis nomes para assumir o comando técnico coral, alguns profissionais que já trabalharam com Freeland apresentam experiência na Série B e podem servir como referências para o perfil buscado pelo clube.

Entre eles estão Enderson Moreira, Eduardo Barroca, Guto Ferreira e Gilmar Dal Pozzo. Outro nome que reúne credenciais para a função é Léo Condé, apesar de não ter trabalhado com o novo executivo tricolor.

Enderson Moreira

Um dos nomes com maior identificação com Freeland é Enderson Moreira. Os dois trabalharam juntos no Botafogo, entre julho de 2021 e fevereiro de 2022, período em que o treinador conduziu a equipe carioca ao título da Série B do Campeonato Brasileiro de 2021.

A parceria também ocorreu no Bahia, entre junho e outubro de 2022, e no Avaí, entre agosto de 2024 e março de 2025.

Atualmente, Enderson comanda o Novorizontino, que ocupa a segunda colocação da Série B, após assumir a equipe no fim de 2025.

Eduardo Barroca

Eduardo Barroca também esteve com Freeland no Bahia, entre outubro e dezembro de 2022, quando participou da campanha que garantiu o acesso do clube à Série A do Campeonato Brasileiro.

Posteriormente, os dois voltaram a trabalhar juntos no Avaí, entre julho de 2023 e abril de 2024.

O último trabalho de Barroca foi pelo CRB, onde foi demitido em julho.

Guto Ferreira

Outro treinador que conhece o trabalho de Freeland é Guto Ferreira. A dupla trabalhou no Bahia entre outubro de 2021 e junho de 2022, durante a passagem do executivo pelo clube baiano.

Com experiência em diferentes divisões do futebol brasileiro, Guto está atualmente no comando do Vila Nova, líder da Série B.

O histórico na competição é um dos pontos que o colocam entre os nomes que se encaixam no perfil de treinador experiente para a disputa da Segundona.

Gilmar Dal Pozzo

Gilmar Dal Pozzo teve uma passagem mais curta ao lado de Freeland. Os dois trabalharam no Avaí entre maio e agosto de 2024, quando o treinador esteve à frente da equipe catarinense.

O técnico está sem clube desde que deixou o Sport. No futebol pernambucano, Dal Pozzo também acumula experiência à frente do Náutico.

Além disso, quando ainda era goleiro, defendeu o Tricolor entre 2005 e 2006.

Léo Condé é outra opção pelo currículo na Série B

Embora não tenha trabalhado com Eduardo Freeland, Léo Condé também reúne características compatíveis com o desafio do Santa Cruz em 2027.

O treinador acumula acessos à Série A com Ceará e Vitória, além de ter conquistado o título da Série B de 2024 pelo clube baiano.

Livre no mercado, seu último trabalho foi no Remo, que está na zona de rebaixamento da Série A.

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