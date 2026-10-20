Técnico Cristian de Souza não segue no Santa Cruz: ‘Satisfeito pelo que vivi aqui’
Treinador responsável pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro não continuará na Cobra Coral em 2027
Publicado: 19/10/2026 às 16:02
Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)
O Santa Cruz confirmou, na tarde desta segunda-feira (19), que o técnico Cristian de Souza não seguirá no comando do clube em 2027.
Após conquistar o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, o treinador, que assumiu a Cobra Coral em maio, teve o seu trabalho reconhecido pelo Tricolor em postagem nas redes sociais.
"Os momentos vividos e a alegria dessa conquista estarão sempre na memória da torcida coral. Desejamos muito sucesso nos próximos passos da sua caminhada, Professor!", escreveu o clube.
Antes da confirmação oficial, Cristian informou, em entrevista ao MedradoCast, que não seguiria para a próxima temporada.
“Foi definida a não continuidade no Santa Cruz. Eu saio depois de seis meses de trabalho. Objetivo alcançado, muito satisfeito pelo que vivi aqui”, disse.
O profissional agradeceu aos torcedores e aos membros da direção do clube pela passagem pelo Tricolor, garantindo que ficará na torcida pelo sucesso do time pernambucano.
“Fico na torcida que o Santa Cruz agora se planeje bem, faça um processo de preparação bacana com essa nova gestão. Fica meu agradecimento ao presidente Bruno Rodrigues, à torcida e a toda a comissão”, declarou.
Obrigado, Cristian de Souza! ???? O Santa Cruz informa que Cristian de Souza não seguirá no comando técnico da equipe para a temporada de 2027. Fica o nosso carinho e agradecimento pela dedicação, pelo trabalho e por fazer parte de uma conquista tão especial: o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Os momentos vividos e a alegria dessa conquista estarão sempre na memória da torcida coral. Desejamos muito sucesso nos próximos passos da sua caminhada, Professor! ??????????????— Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) October 19, 2026
Cristian encerra passagem com acesso inédito na carreira
Cristian de Souza chegou ao Santa Cruz em um momento delicado, quando a equipe ocupava a 15ª colocação da Série C, com apenas quatro pontos em cinco rodadas.
O treinador conseguiu recuperar o time, superar a desconfiança inicial e conduzir o Tricolor de volta à Série B após nove anos. O acesso representou o primeiro da carreira do técnico em nível nacional.
Ao todo, Cristian comandou a Cobra Coral em 20 partidas, com dez vitórias, seis empates e quatro derrotas.
Após anúncio de executivo, Santa busca novo treinador
O treinador revelou sua saída no mesmo dia em que o Santa Cruz oficializou Eduardo Freeland como novo executivo de futebol para a temporada de 2027.
O dirigente chega ao Arruda para comandar o planejamento do departamento de futebol após a saída de Alex Brasil.
Com a definição de que Cristian não permanecerá no cargo, Freeland terá como uma das prioridades a contratação de um novo treinador para a próxima temporada, quando o Tricolor disputará a Série B do Campeonato Brasileiro.
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