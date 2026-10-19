Santa Cruz anuncia Eduardo Freeland como executivo de futebol para 2027

Com acessos à Série A por Botafogo, Bahia e Athletico-PR, profissional chega após a saída de Alex Brasil

Eduardo Freeland, executivo de futebol do Santa Cruz (Reprodução/SCFC)

O Santa Cruz oficializou nesta segunda-feira (19) a chegada de Eduardo Freeland como executivo de futebol para a temporada de 2027.

Com três acessos à Série A por Botafogo, Bahia e Athletico-PR, o profissional chega para ocupar a vaga deixada por Alex Brasil, que se despediu da Cobra Coral na última sexta-feira (16).

A chegada de Freeland faz parte da reformulação do Tricolor após a conquista do acesso à Série B.

Após sua confirmação, o clube irá discutir a permanência ou não do técnico Cristian de Souza, que, após subir de divisão, teve seu contrato renovado automaticamente para o próximo ano.

“A experiência do executivo será importante na organização do departamento de futebol e na preparação do clube para os desafios da próxima temporada”, escreveu o clube em seu site oficial.

BEM-VINDO, EDUARDO FREELAND! ???? O Santa Cruz anuncia Eduardo Freeland como novo executivo de futebol para a temporada 2027. Com três acessos à Série A no currículo — Botafogo (2021), Bahia (2022) e Athletico-PR (2025) —, o profissional chega ao Arruda para comandar o planejamento do futebol coral para o próximo ano. Seja bem-vindo! Vamos juntos! ?????????? — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) October 19, 2026

Carreira de Freeland

Formado em Educação Física e com especializações em gestão esportiva, o dirigente possui experiência tanto nas categorias de base quanto no futebol profissional.

Freeland ganhou destaque em trabalhos de reconstrução e montagem de elencos. Em 2021, esteve no Botafogo e participou da reformulação do grupo que conquistou o título da Série B do Campeonato Brasileiro e garantiu o retorno do clube à elite nacional.

Na temporada seguinte, assumiu o departamento de futebol do Bahia. Durante sua passagem, o clube baiano também conseguiu o acesso à Série A, repetindo o resultado alcançado pelo dirigente no ano anterior.

Entre 2023 e 2025, Freeland trabalhou no Avaí, onde participou da reorganização do departamento de futebol. Uma das frentes de atuação foi a integração entre as categorias de base e o elenco profissional. No período, também esteve envolvido na conquista do Campeonato Catarinense.

O trabalho mais recente de Eduardo Freeland foi no Athletico-PR, onde permaneceu de junho de 2025 a março de 2026. No clube paranaense, participou da campanha que terminou com o retorno do Furacão à Série A do Campeonato Brasileiro.

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