Pernambucano Sub-20: Ipojuca elimina Náutico e se junta a Santa Cruz, Sport e Retrô nas semifinais
Lobos buscam título inédito, enquanto Leão, Tricolor e Fênix já conquistaram o torneio
Publicado: 19/10/2026 às 09:37
Sport, Santa Cruz, Ipojuca e Retrô seguem na disputa (Igor Cysneiro/SCR | Reprodução/SCFC | Fagner Soares | Savyo Miguel/FPF)
As semifinais do Campeonato Pernambucano Sub-20 estão definidas. Santa Cruz, Ipojuca, Retrô e Sport venceram seus confrontos pelas quartas de final e seguem na disputa pelo título estadual.
Os finalistas serão definidos em jogos de ida e volta, com datas e horários ainda a serem divulgados pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF).
O Santa Cruz garantiu a classificação diante do Petrolina com uma goleada por 6 a 0, após vencer a partida de ida por 2 a 1.
O adversário da Cobra Coral será o Ipojuca, que eliminou o Náutico com um placar agregado de 5 a 3. Depois de vencer o primeiro duelo por 4 a 0, os Lobos perderam o jogo de volta por 3 a 1, mas asseguraram a vaga na semifinal.
Do outro lado da chave, o Retrô confirmou a classificação ao vencer novamente o América, desta vez por 2 a 1, no CT Auriazulino. Com o resultado, a Fênix de Camaragibe fechou o confronto com um placar agregado de 6 a 1.
O adversário será o Sport, que superou o Porto com duas vitórias: 5 a 0, em Caruaru, na ida, e 6 a 2, no CT rubro-negro, na volta.
???????? SEMIFINAIS DEFINIDAS NO PERNAMBUCANO SUB20! Após os jogos de volta das quartas de final, Ipojuca, Santa Cruz, Retrô e Sport garantiram suas vagas na próxima fase do Estadual! ? ???? Confira os placares agregados das quartas de final: ? Sport 11 x 2 Porto ? Ipojuca 5 x 3 Náutico ? Santa Cruz 8 x 1 Petrolina ? Retrô 6 x 1 América ???? Agora, as semifinais estão definidas: Ipojuca x Santa Cruz e Retrô x Sport! ???? Os confrontos serão disputados em jogos de ida e volta, valendo vaga na grande final! ???? Quem avança para a decisão?— Federação Pernambucana de Futebol (@fpfpe) October 18, 2026
Histórico de títulos
Entre os quatro semifinalistas, o Sport é o maior campeão do Pernambucano Sub-20, com 39 títulos.
O Santa Cruz aparece na sequência, com 28 conquistas, enquanto o Retrô já levantou a taça uma vez. O Ipojuca, por sua vez, busca o título inédito da competição estadual.
Artilheiro é do Ipojuca
Além da classificação para a semifinal, o Ipojuca conta com o principal goleador do torneio até o momento.
O atacante João Gabriel, de 17 anos, soma oito gols e lidera a artilharia do Pernambucano Sub-20.
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