Alex Brasil se despede do Santa Cruz após acesso à Série B: ‘Dever cumprido’

Ex-executivo agradeceu à torcida e confirmou que decidiu não renovar contrato para 2027; Eduardo Freeland está próximo de assumir o cargo

Alex Brasil, ex-executivo do Santa Cruz (Reprodução)

Alex Brasil se despediu oficialmente do Santa Cruz nesta sexta-feira (15), após decidir não renovar o contrato para a temporada de 2027.

Em publicação nas redes sociais, o ex-executivo de futebol coral celebrou o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro e destacou o sentimento de dever cumprido após a campanha de 2026.

“Encerro, por enquanto, a minha temporada 2026 com um sentimento de orgulho que não cabe no peito”, escreveu o dirigente, que chegou ao clube em fevereiro e participou da campanha que encerrou um período de nove temporadas do Tricolor fora da segunda divisão nacional.

Desgaste e agradecimentos

Alex Brasil também ressaltou as dificuldades enfrentadas durante a disputa da Série C.

“Foi uma sequência desgastante, a Série C não é fácil, demanda muito do corpo e da mente”, afirmou, ao mencionar os desafios logísticos, financeiros e estruturais encontrados ao longo da competição.

O dirigente explicou que a decisão de deixar o cargo foi tomada para permitir que a nova SAF organize o departamento de futebol conforme seus próprios planos.

“Decidi não renovar meu contrato para a próxima temporada, para que a nova SAF possa estruturar os rumos do clube com as peças de sua escolha, pelo bem do Santa Cruz”, declarou.

Na despedida, Alex Brasil agradeceu ao presidente Bruno Rodrigues, à diretoria, aos funcionários, à comissão técnica e aos jogadores pelo trabalho durante a temporada.

Nos comentários da publicação, jogadores como Ronald e Thiago Ennes, além do próprio mandatário, agradeceram ao dirigente pela passagem pelo clube.

Eduardo Freeland é cotado para substituí-lo

Com a saída de Alex Brasil, o Santa Cruz encaminhou a contratação de Eduardo Freeland para assumir o cargo de executivo de futebol em 2027.

O dirigente, de 46 anos, está próximo de assinar contrato com o Tricolor. A definição faz parte do planejamento para a próxima temporada, conduzido pela atual gestão em conjunto com representantes da futura SAF.

Freeland acumula passagens por clubes como Botafogo, Bahia, Avaí e Athletico-PR. Entre os principais resultados da carreira estão os acessos à Série A do Campeonato Brasileiro com Botafogo, em 2021, Bahia, em 2022, e Athletico-PR, em 2025.

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