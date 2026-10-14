Santa Cruz se reúne com elenco e comissão técnica e inicia férias coletivas

Encontro marcou o encerramento da temporada; Alex Brasil, que deixou o cargo de executivo de futebol, se despediu do clube

Estádio do Arruda, casa do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O Santa Cruz realizou uma reunião na manhã desta quarta-feira (14) com integrantes da diretoria, jogadores, comissão técnica e staff para encerrar o ciclo do futebol profissional após o fim da temporada.

Com o acesso à Série B de 2027 confirmado, o Tricolor encerrou o ano de 2026 nos gramados após a derrota por 1 a 0 para o Botafogo-PB, no último sábado (10), que tirou a equipe da final da Série C.

O encontro também marcou a comunicação sobre o período de férias coletivas de todo o departamento de futebol. A data de reapresentação para o início da pré-temporada ainda não foi definida.

Despedida de Alex Brasil

Segundo apuração do Diario de Pernambuco, a reunião também foi marcada pela despedida de Alex Brasil, que não seguirá como executivo de futebol do Santa Cruz em 2027.

O profissional, que teve desentendimentos com o técnico Cristian de Souza, havia sido anunciado em fevereiro deste ano e participou do planejamento esportivo da equipe na temporada, encerrada com a conquista do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.

Bruno Rodrigues está no Rio

O presidente Bruno Rodrigues não participou da reunião. O dirigente está no Rio de Janeiro desde terça-feira (13), onde se reúne com representantes da futura SAF do Santa Cruz, incluindo Thairo Arruda, que será o CEO.

Os encontros têm como objetivo avançar no planejamento para 2027, com discussões sobre orçamento, montagem do elenco e estruturação do departamento de futebol. A permanência do técnico Cristian de Souza também está entre os assuntos em pauta.

Nota oficial

Em comunicado divulgado após a reunião, o Santa Cruz informou que a diretoria comunicou aos profissionais o período de férias coletivas e agradeceu pelo trabalho realizado ao longo da temporada.

O clube também afirmou que divulgará oficialmente, por meio de seus canais de comunicação, a data de reapresentação do elenco para o início da pré-temporada.

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