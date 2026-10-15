Após empréstimo no Santa Cruz, Cadorini está nos planos da Portuguesa para o Paulistão de 2027

Atacante disputou cinco jogos do Quadrangular e fez parte da campanha do acesso da Cobra Coral

Matheus Cadorini, atacante do Santa Cruz (Rafael Vieira/FPF)

Após passagem por empréstimo pelo Santa Cruz, o atacante Matheus Cadorini está nos planos da Portuguesa para o Paulistão de 2027.

Com todo o elenco da Cobra Coral entrando de férias na última quarta-feira (14), o jogador deve se reapresentar ao clube paulista para a pré-temporada.

A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Luiz Nascimento e confirmada pela reportagem do Diario de Pernambuco.

Assim, a tendência é que o jogador não siga no Arruda para a próxima temporada.

Pela Lusa, o jogador de 24 anos foi um dos destaques na Série D, na qual marcou oito gols em 14 partidas.

Números pelo Santa Cruz

Anunciado em setembro, o centroavante assinou com o Santa Cruz por empréstimo até o fim da Série C.

Com a camisa da Cobra Coral, Cadorini disputou cinco jogos, todos no Quadrangular do Acesso, mas não foi titular em nenhum deles e não balançou as redes.

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