Santa Cruz larga na frente nas oitavas da Copa do Brasil Sub-20; Náutico perde do Operário-PR

Representantes pernambucanos nesta fase da competição, a Cobra Coral e o Timbu tiveram resultados opostos nesta quarta-feira (14)

Santa Cruz vence jogo de ida nas oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20 (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

Representantes pernambucanos nas oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20, Santa Cruz e Náutico tiveram resultados opostos nos jogos de ida, na tarde desta quarta-feira (14). A Cobra Coral venceu o São Raimundo-RR por 2 a 1, no Sesc Goiana, e largou na frente.

Os gols tricolores foram marcados por Léo Souza e Isaías, ainda no primeiro tempo, enquanto os roraimenses descontaram na segunda etapa. A partida de volta acontece na próxima quarta-feira (21), às 20h, no estádio Canarinho, com o Santa Cruz jogando pelo empate.

O Timbu, por sua vez, foi superado pelo Operário-PR por 2 a 0, em Ponta Grossa. Agora, a base alvirrubra busca reverter o placar no estádio dos Aflitos, também na quarta-feira, às 15h.

Se avançar na competição, o Santa Cruz enfrenta o vencedor do confronto entre Amazonas e Atlético-MG. Do outro lado da chave, o Náutico encararia Flamengo ou Criciúma.



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