Santa Cruz encaminha acerto com Eduardo Freeland para assumir executivo de futebol em 2027

Profissional de 46 anos está próximo de assinar contrato com o Tricolor; dirigente acumula passagens por Botafogo, Bahia e Athletico-PR, com acessos à Série A no currículo

Eduardo Freeland (Reprodução/Rede Furacão/Athletico)

O Santa Cruz está perto de definir um novo nome para comandar o departamento de futebol na temporada 2027. Segundo apurou o Diario de Pernambuco, o clube encaminhou a contratação de Eduardo Freeland para o cargo de executivo de futebol. O profissional de 46 anos ainda precisa assinar o contrato para oficializar o acerto.

A informação foi antecipada pelo repórter Igor Moura, da Rádio Jornal, e confirmada pela reportagem do Diario. A chegada de Freeland faz parte do planejamento tricolor para a próxima temporada, enquanto o clube trabalha na estruturação do departamento de futebol.

Formado em Educação Física e com especializações em gestão esportiva, o dirigente possui experiência tanto nas categorias de base quanto no futebol profissional. Ao longo da carreira, passou pelas divisões de formação de Botafogo, Cruzeiro e Flamengo, com conquistas de títulos nacionais.

A busca por Eduardo acontece em meio à saída de Alex Brasil, executivo coral em 2026. O presidente Bruno Rodrigues e o futuro CEO da SAF coral, Thairo Arruda, estão conduzindo as mudanças no futebol tricolor para 2027.

Carreira

No futebol profissional, Freeland ganhou destaque em trabalhos de reconstrução e montagem de elencos. Em 2021, esteve no Botafogo e participou da reformulação do grupo que conquistou o título da Série B do Campeonato Brasileiro e garantiu o retorno do clube à elite nacional.

Na temporada seguinte, assumiu o departamento de futebol do Bahia. Durante sua passagem, o clube baiano também conseguiu o acesso à Série A, repetindo o resultado alcançado pelo dirigente no ano anterior.

Entre 2023 e 2025, Freeland trabalhou no Avaí, onde participou da reorganização do departamento de futebol. Uma das frentes de atuação foi a integração entre as categorias de base e o elenco profissional. No período, também esteve envolvido na conquista do Campeonato Catarinense.

Último trabalho foi no Athletico-PR

O trabalho mais recente de Eduardo Freeland foi no Athletico-PR, onde permaneceu de junho de 2025 a março de 2026. No clube paranaense, participou da campanha que terminou com o retorno do Furacão à Série A do Campeonato Brasileiro.

Com experiências em diferentes contextos do futebol nacional e três acessos à elite no currículo, por Botafogo, Bahia e Athletico-PR, o executivo surge como peça do planejamento do Santa Cruz para 2027.