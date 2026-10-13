Santa Cruz: Alex Brasil não seguirá como executivo de futebol em 2027

Passagem do profissional foi marcada por desentendimentos com o técnico Cristian de Souza

Alex Brasil, executivo do Santa Cruz ( Evelyn Victoria/SCFC)

Alex Brasil não seguirá como executivo de futebol do Santa Cruz para a temporada de 2027.

A informação foi divulgada inicialmente pelo GE e confirmada pela reportagem do Diario de Pernambuco. O profissional afirmou que a decisão de deixar o clube partiu dele próprio.

A saída ocorre após uma temporada marcada pela conquista do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, mas também por episódios de desgaste nos bastidores do departamento de futebol tricolor.

Chegada ao Santa Cruz

Alex Brasil foi anunciado como executivo de futebol do Santa Cruz em fevereiro de 2026, durante o processo de reestruturação do clube.

Ao longo da temporada, o dirigente participou da condução do planejamento esportivo em um ano decisivo para o Tricolor. A equipe conseguiu alcançar o principal objetivo esportivo, garantindo o acesso à segunda divisão nacional.

Desentendimento com Cristian

A passagem, no entanto, também foi marcada por uma relação conturbada com o técnico Cristian de Souza. Em julho, um desentendimento entre os dois gerou questionamentos sobre a continuidade do treinador no comando da equipe.

Na ocasião, a permanência de Cristian foi definida após o episódio, e o técnico continuou à frente do Santa Cruz na sequência da campanha.

O atrito evidenciou o desgaste entre integrantes da estrutura do futebol coral em meio à disputa da Série C.

Mudanças para 2027

Com a saída de Alex Brasil, o Santa Cruz terá de definir como ficará a estrutura do departamento de futebol para a próxima temporada.

O planejamento será conduzido em conjunto pela atual gestão e pelos representantes da nova SAF.

O futuro do técnico Cristian de Souza também está entre os assuntos em discussão para 2027.

Apesar de ter tido o contrato renovado automaticamente após o acesso, a permanência do treinador será avaliada em conjunto pelo presidente Bruno Rodrigues e pelos integrantes da SAF.

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