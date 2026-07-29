Técnico Cristian de Souza permanece no Santa Cruz após desentendimento com Alex Brasil

Após reunião com o presidente Bruno Rodrigues nesta quarta-feira (29), o treinador foi mantido no cargo

Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

Após desentendimentos e clima interno conturbado com o executivo de futebol Alex Brasil, o técnico Cristian de Souza seguirá no Santa Cruz. Em reunião nesta quarta-feira (29), o presidente Bruno Rodrigues confirmou a permanência do comandante no Arruda. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge.

A reportagem do Diario de Pernambuco tentou contato com o executivo Alex Brasil, mas não obteve resposta até a publicação da matéria.

A relação entre Cristian de Souza e Alex Brasil viveu seu momento mais crítico na última terça-feira (28), quando os dois se desentenderam fortemente após uma abordagem da comissão técnica a um atleta durante treinamento no clube.

A expectativa era de que Bruno Rodrigues tivesse que decidir por qual profissional seguir devido à incompatibilidade da parceria. Após conversas com o elenco e os envolvidos, o mandatário coral contornou a situação e promoveu a manutenção da estrutura do futebol, que deverá seguir também com Alex Brasil.

O clima de instabilidade afetou diretamente o treinamento do Santa Cruz nesta quarta-feira, que não contou com trabalhos mais aprofundados. Com a permanência de Cristian garantida, o Tricolor do Arruda retoma sua programação de treinos normalmente na manhã desta quinta-feira (30).

Desgastes já vinham ocorrendo

Os acontecimentos da semana foram o estopim na relação desgastada da comissão técnica com o departamento de futebol. As divergências já vinham ocorrendo em relação às contratações de reforços e ao planejamento do futebol do clube.

Sem muito tempo para recalcular a rota, o Santa Cruz vive a reta final da primeira fase da Série C, onde busca a classificação para o quadrangular de acesso. Restando quatro rodadas, a Cobra Coral ocupa a 5ª posição, com 24 pontos.

O próximo compromisso tricolor será apenas no dia 8 de agosto, quando visita o Botafogo-PB, 3º colocado, em confronto direto na parte de cima da tabela.



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