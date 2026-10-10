Fora da final da Série C, Santa Cruz deixa escapar premiação e renda milionária

Com derrota para o Botafogo-PB já eliminado e com time reserva, Tricolor encerra ano e perde chance de ampliar receitas

Elenco do Santa Cruz (Savyo Miguel/SCFC)

O Santa Cruz encerrou sua participação na Série C de 2026 com uma derrota por 1 a 0 para o Botafogo-PB, neste sábado (10), no Almeidão, em João Pessoa.

Mesmo com o acesso à Série B já garantido, o Tricolor ainda tinha objetivos importantes na última rodada do quadrangular do acesso, mas acabou ficando fora da final da competição.

O resultado ganhou um peso ainda maior pelo contexto da partida. Já eliminado e sem chances de acesso, o Botafogo-PB entrou em campo com uma equipe praticamente reserva e venceu com um gol de Dudu Hatamoto, aos 38 minutos do segundo tempo.

Com a derrota e a vitória do Maringá por 2 a 0 sobre o Floresta, a Cobra Coral terminou na segunda posição do grupo e viu o adversário paranaense avançar à decisão.

Além de perder a oportunidade de disputar mais um título nacional, o clube deixou escapar possibilidades de ganhos financeiros importantes.

Jejum de títulos continua

A classificação para a final da Série C poderia encerrar um incômodo jejum do Santa Cruz sem conquistas.

O último título do clube foi o Campeonato Pernambucano de 2016, quando superou o Sport na decisão. Naquele mesmo ano, o Tricolor também conquistou a Copa do Nordeste.

Dez anos depois, a Cobra Coral conseguiu alcançar seu principal objetivo na temporada ao garantir o acesso à Série B de 2027, mas não terá a oportunidade de coroar a campanha com mais um troféu nacional.

Vaga na terceira fase da Copa do Brasil e premiação milionária

Outro benefício que o Santa Cruz deixou de conquistar foi a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil de 2027.

A vaga seria garantida em caso de título da Série C, proporcionando ao clube a possibilidade de disputar uma etapa mais avançada do torneio nacional.

Como referência financeira, os clubes da Série B receberam R$ 1,53 milhão pela participação na terceira fase da Copa do Brasil de 2026.

Mais um jogo na Arena de Pernambuco

A eliminação também representa a perda da oportunidade de realizar mais uma partida na Arena de Pernambuco, diante de um grande público, com potencial para gerar uma nova renda milionária.

No confronto que garantiu o acesso à Série B, contra o Maringá, o estádio recebeu 45.500 torcedores, registrando a maior renda da história do Santa Cruz: R$ 2.039.778,44.

Com a classificação para a final, o Tricolor teria mais um compromisso em casa na disputa pelo título, com a expectativa de repetir a presença expressiva da torcida e ampliar as receitas obtidas com a bilheteria.

Siga o canal do Esportes DP no WhatsApp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

Confira a entrevista completa de Victor Pessoa, presidente do Conselho Deliberativo do Santa Cruz, ao Podcast Futebol Diario, do Diario de Pernambuco