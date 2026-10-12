Futuro CEO da SAF do Santa Cruz pede confiança da torcida para planejamento de 2027

Thairo Arruda publicou mensagem nas redes sociais um dia após o encerramento da participação tricolor na Série C

Novo CEO da SAF do Santa Cruz projeta clube sustentável e exalta legado no Botafogo (Foto: Maurício Ferry/DP Foto)

Thairo Arruda, futuro CEO da SAF do Santa Cruz, publicou, na noite do último domingo (11), sua primeira manifestação sobre o clube no X, antigo Twitter, após o fim da participação coral na Série C.

Na mensagem, o dirigente celebrou o acesso à Série B e pediu confiança da torcida para o planejamento da próxima temporada.

“Saudações, nação tricolor! Estamos na B! Comemorem muito e jamais esqueçam os heróis dessa conquista”, escreveu o futuro CEO.

Thairo também fez questão de reconhecer os diferentes setores envolvidos na campanha do Santa Cruz. Na mensagem, citou funcionários, jogadores, comissão técnica, dirigentes e lideranças como responsáveis pelo retorno à Série B.

“Todos são heróis”, completou o dirigente, que ainda não havia se manifestado publicamente sobre o clube na rede social desde a confirmação do acesso.

Planejamento para 2027

Na segunda parte da publicação, Thairo abordou os próximos passos do Santa Cruz e pediu que a torcida não espere anúncios imediatos sobre a montagem da equipe para a próxima temporada.

“Sobre 2027, não esperem anúncios. Trabalhamos em silêncio. Ele é nosso aliado”, afirmou.

Saudações, nação tricolor! Estamos na B! Comemorem muito e jamais esqueçam os heróis dessa conquista: funcionários, jogadores, comissão técnica, dirigentes e lideranças. Todos são heróis. Sobre 2027, não esperem anúncios. Trabalhamos em silêncio. Ele é nosso aliado. Confiem! https://t.co/LgRKj2NWnt — Thairo Arruda (@thairoarruda) October 11, 2026

Pedido de confiança

Ao encerrar a mensagem, o futuro CEO reforçou o pedido de confiança no trabalho que vem sendo desenvolvido pelo grupo responsável pela SAF coral.

“Confiem!”, escreveu Thairo, sem detalhar quais medidas estão em andamento ou apresentar prazos para possíveis anúncios relacionados ao futebol do clube.

SAF deve ser confirmada até o fim do ano

A expectativa da atual direção é avançar nas etapas de implementação da SAF entre novembro e dezembro.

O processo envolve os procedimentos relacionados à Recuperação Judicial, incluindo a Assembleia Geral de Credores e o leilão da Unidade Produtiva Isolada (UPI).

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Confira a entrevista completa de Victor Pessoa, presidente do Conselho Deliberativo do Santa Cruz, ao Podcast Futebol Diario, do Diario de Pernambuco