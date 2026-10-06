Presidente do Santa Cruz quer manter Cristian em 2027, mas decisão será tomada em conjunto com a SAF

Bruno Rodrigues afirmou que treinador tem contrato renovado automaticamente e destacou trabalho realizado na campanha do acesso à Série B

Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, afirmou que deseja a permanência de Cristian de Souza no comando da equipe em 2027.

Em entrevista à Rádio Jornal, na noite da última segunda-feira (5), o dirigente destacou o trabalho realizado pelo treinador e a importância de manter a continuidade após o acesso à Série B.

Apesar do desejo pela permanência de Cristian, Bruno ressaltou que as decisões relacionadas ao futebol passarão a ser tomadas em conjunto com a futura SAF do Santa Cruz.

O dirigente revelou ter tido uma videoconferência com Thairo Arruda, futuro CEO da SAF, e Danilo Caixeiro, principal parceiro dele na Matix, para tratar do planejamento do clube.

“Tive uma reunião com Thairo Arruda e Danilo Caixeiro sobre planejamento. A gente decidiu fazer tudo a quatro mãos a partir de agora”, afirmou Bruno. “Todo e qualquer movimento que for feito agora será feito em conjunto.”

Contrato renovado automaticamente

De acordo com o presidente, o contrato de Cristian possui uma renovação automática para a próxima temporada. Bruno também deixou clara sua preferência pela continuidade do treinador, que assumiu o Santa Cruz durante a Série C e conduziu a equipe ao acesso.

“O contrato do professor Cristian está renovado automaticamente, meu desejo é que ele permaneça, porque ele fez um grande trabalho e essa continuidade seria boa para o clube”, declarou.

Cristian chegou ao Santa Cruz em maio, após deixar o Amazonas, e encontrou o Tricolor na parte de baixo da tabela da Série C. Sob seu comando, a equipe reagiu na competição e confirmou o retorno à Série B.

SAF deve ser implementada em breve

A expectativa de Bruno Rodrigues é que a SAF seja implementada oficialmente entre novembro e dezembro. O processo avançou nos últimos meses com a Matix, que ficará à frente da gestão do futebol do Santa Cruz.

“A SAF deve ser implementada em novembro, no mais tardar em dezembro. A gente joga o Pernambucano em janeiro, então não podemos esperar que a SAF seja implementada oficialmente para decidir”, explicou o presidente.

Com a proximidade do início da temporada 2027, Bruno indicou que o planejamento não poderá ficar parado à espera da conclusão formal da SAF.

Por isso, as decisões sobre comissão técnica, elenco e demais questões do futebol serão discutidas entre a atual direção e os responsáveis pelo futuro projeto.



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