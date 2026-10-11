Cristian pede desculpas à torcida do Santa Cruz após derrota: 'Queríamos fazer uma final de Brasileiro'

Treinador lamentou ausência na decisão da Série C, mas valorizou acesso conquistado com uma rodada de antecedência

Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz (Savyo Miguel/SCFC)

O técnico Cristian de Souza pediu desculpas à torcida do Santa Cruz após a derrota por 1 a 0 para o Botafogo-PB, neste sábado (10), no Almeidão, em João Pessoa.

O resultado deixou a Cobra Coral fora da final da Série C do Campeonato Brasileiro, encerrando a participação da equipe na competição.

“Pedido de desculpas ao nosso torcedor. A gente se preparou para ir à final. Tentamos mobilizar o máximo o grupo de jogadores após a conquista da vaga”, afirmou o treinador.

Cristian avalia atuação do Santa Cruz

Apesar do resultado negativo, Cristian não atribuiu a derrota à falta de concentração ou foco dos jogadores. Na avaliação do comandante, o Tricolor fez uma partida equilibrada e conseguiu controlar as ações ofensivas, principalmente na segunda etapa.

“Não acredito que faltou concentração e foco. Acho que a gente fez um jogo equilibrado, de certa maneira organizado. No segundo tempo a gente estava melhor que o adversário, perdendo algumas chances, tendo controle do jogo”, analisou.

Treinador valoriza campanha na Série C

Cristian também destacou a qualidade do adversário e ressaltou a importância do acesso conquistado pelo Santa Cruz. O treinador lembrou que a equipe garantiu o retorno à Série B com uma rodada de antecedência no quadrangular decisivo.

“Perdemos para um dos melhores times da Série C. Isso também mostra a grandeza do nosso feito. De em uma rodada de antecedência ter chegado ao objetivo maior. Estamos tristes e chateados, queríamos fazer uma final de Brasileiro, infelizmente, não foi dessa vez”, concluiu.

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Confira a entrevista completa de Victor Pessoa, presidente do Conselho Deliberativo do Santa Cruz, ao Podcast Futebol Diario, do Diario de Pernambuco