Copa do Brasil Sub-20: Santa Cruz e Náutico conhecem adversários das oitavas
Cobra Coral encara o São Raimundo-RR, enquanto o Timbu terá pela frente o Operário-PR
Publicado: 12/10/2026 às 09:38
Santa Cruz e Náutico estão nas oitavas da Copa do Brasil Sub-20 (Reprodução/SCFC e Reprodução/CNC)
Santa Cruz e Náutico são os representantes de Pernambuco nas oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20 e conheceram seus adversários na terceira fase da competição.
A Cobra Coral terá pela frente o São Raimundo-RR, com o jogo de ida marcado para a próxima quarta-feira (14), às 15h, no Estádio José Dionísio do Carmo, em Goiana.
A volta, em Boa Vista, será no dia 21 de outubro, às 20h, no Estádio Canarinho. Caso avance, o adversário do Tricolor sairá do confronto entre Amazonas e Atlético-MG.
Já o Timbu encara o Operário-PR, com o jogo de ida também na próxima quarta-feira (14), às 15h, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa.
A decisão da vaga será nos Aflitos, no dia 21 de outubro, às 15h. Em caso de classificação, o adversário dos alvirrubros nas quartas de final será definido no duelo entre Flamengo e Criciúma.
Confira todos os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20
União-TO x São Paulo
América-RN x Paysandu
Operário-PR x Náutico
Santa Cruz x São Raimundo-RR
Ceará x Goiás
Flamengo x Criciúma
Amazonas x Atlético-MG
Palmeiras x Botafogo
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