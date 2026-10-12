Copa do Brasil Sub-20: Santa Cruz e Náutico conhecem adversários das oitavas

Cobra Coral encara o São Raimundo-RR, enquanto o Timbu terá pela frente o Operário-PR

Santa Cruz e Náutico estão nas oitavas da Copa do Brasil Sub-20 (Reprodução/SCFC e Reprodução/CNC)

Santa Cruz e Náutico são os representantes de Pernambuco nas oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20 e conheceram seus adversários na terceira fase da competição.

A Cobra Coral terá pela frente o São Raimundo-RR, com o jogo de ida marcado para a próxima quarta-feira (14), às 15h, no Estádio José Dionísio do Carmo, em Goiana.

A volta, em Boa Vista, será no dia 21 de outubro, às 20h, no Estádio Canarinho. Caso avance, o adversário do Tricolor sairá do confronto entre Amazonas e Atlético-MG.

Já o Timbu encara o Operário-PR, com o jogo de ida também na próxima quarta-feira (14), às 15h, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa.

A decisão da vaga será nos Aflitos, no dia 21 de outubro, às 15h. Em caso de classificação, o adversário dos alvirrubros nas quartas de final será definido no duelo entre Flamengo e Criciúma.

Confira todos os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20

União-TO x São Paulo

América-RN x Paysandu

Operário-PR x Náutico

Santa Cruz x São Raimundo-RR

Ceará x Goiás

Flamengo x Criciúma

Amazonas x Atlético-MG

Palmeiras x Botafogo

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Confira a entrevista completa de Victor Pessoa, presidente do Conselho Deliberativo do Santa Cruz, ao Podcast Futebol Diario, do Diario de Pernambuco