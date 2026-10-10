Botafogo-PB x Santa Cruz: veja onde assistir, horário e escalações pela 6ª rodada do Quadrangular do Acesso da Série C

Após garantir o acesso à Série B, Tricolor fecha sua participação na 2ª fase querendo uma vaga na final da competição

Santa Cruz e Botafogo-PB durante confronto na Arena (Rafael Vieira/FPF)

Após conquistar seu maior objetivo da temporada, o acesso à Série B, o Santa Cruz terá seu último compromisso na segunda fase da Série C de 2026 contra o Botafogo-PB, no Almeidão, neste sábado (10), às 17h.

Agora, o foco é conquistar uma vaga na final da competição nacional e encerrar o jejum de títulos, que dura desde 2016.

Para isso, o time comandado por Cristian de Souza precisa de apenas um empate para garantir a liderança do Grupo B e a vaga na decisão.

Do outro lado, os donos da casa chegam desmobilizados, por não terem mais chances de classificação, o que também deve resultar em um estádio vazio em João Pessoa.

Por isso, o Belo chegou a tentar transferir a partida para Caruaru, onde também poderia receber torcedores do Tricolor, mas o pedido foi negado pela CBF.

Santa Cruz

Vivendo seu melhor momento na temporada, o Santa Cruz quer encerrar sua participação no Quadrangular do Acesso da Série C de forma invicta.

O técnico Cristian de Souza terá apenas um desfalque para a partida. O zagueiro Eurico, titular na última rodada, deixou o campo ainda no primeiro tempo e não treinou durante a semana por conta de uma lesão muscular.

Com 11 pontos em cinco rodadas, os pernambucanos precisam de apenas um empate para não serem mais alcançados pelo Maringá.

Caso perca, o Santa Cruz manterá a liderança da chave se os paranaenses não vencerem o Floresta, no mesmo dia e horário, no estádio Willie Davis.

Apesar de o acesso já estar garantido, o treinador da Cobra Coral afirmou que o foco é total na busca por uma vaga na final.

“Estou focado. Segue o campeonato e é muito importante para nós fazermos uma final. O objetivo do clube e do torcedor foi atingido. Mas o nosso, dos profissionais, não. A gente quer e precisa fazer essa final”, disse em coletiva na última sexta-feira (9).

Botafogo-PB

Líder da primeira fase, o Botafogo-PB, derrotado pelo Santa Cruz por 1 a 0 na primeira rodada do Quadrangular, é o lanterna do Grupo B e não tem mais chances de acesso.

Vivendo uma crise financeira, com os jogadores chegando a entrar em greve durante a semana por falta de pagamento de salários, o Belo terá desfalques importantes.

A equipe será comandada pela segunda vez pelo ex-lateral Victor Ferraz, que assumiu o time interinamente após a demissão de Marcelo Fernandes. O Belo não contará com o goleiro Luiz Daniel e o zagueiro Yan Souto.

O primeiro foi dispensado, enquanto o defensor teve as férias antecipadas. Destaque do time ao longo da temporada, o experiente meia Nenê deve ser titular.

Apesar disso, o técnico Cristian de Souza afirmou que o jogo não será fácil para o Tricolor.

“Para mim, o Botafogo é um dos melhores plantéis da competição. Qualidade tem lá do outro lado. Essa situação de você jogar sem a responsabilidade pode trazer a eles até um ganho de qualidade no jogo”, disse.

Ficha do jogo

Botafogo-PB: Leandro Nink; Diogo Mateus, Igor Morais, Saimon e PK; Jhonata Varela, Thallyson e Nenê; Dudu Hatamoto, Rodolfo e Gustavo (Kayon). Técnico: Victor Ferraz.

Santa Cruz: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Edson Miranda, William Alves e Matheus Vinícius; Pedro Favela, Silva e Everaldo; Ronald, Eron e Renato. Técnico: Cristian de Souza.

Competição: Campeonato Brasileiro da Série C

Horário: 17h

Local: Almeidão, em João Pessoa (PB)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (ambos do Rio de Janeiro)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Transmissão: SportyNet

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