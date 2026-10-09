Cristian prega foco do Santa Cruz por vaga na final da Série C: ‘Muito importante’

Em primeira coletiva após acesso, treinador falou sobre a preparação para o último jogo do Quadrangular

Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)

Apesar de o acesso à Série B já ter sido conquistado, Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz, garantiu que o momento de comemoração já passou.

Em coletiva nesta sexta-feira (9), o comandante da Cobra Coral garantiu foco total na busca por uma vaga na final da Série C.

“Estou focado. Segue o campeonato e é muito importante para nós fazermos uma final. O objetivo do clube e do torcedor foi atingido. Mas o nosso, dos profissionais, não. A gente quer e precisa fazer essa final”, disse.

Jogo perigoso contra o Botafogo-PB

Apesar de o Botafogo-PB, adversário do Tricolor neste sábado (10), às 17h, em João Pessoa, já não ter mais chances de acesso, o treinador afirmou que a partida será perigosa.

“Vamos ter um jogo bastante perigoso. Com pouco torcedor e um adversário que já não tem muito a fazer no campeonato, então vai jogar solto e livre. Minha preocupação é a nossa concentração”, declarou.

O Santa Cruz precisa apenas de um empate para garantir a liderança do Grupo B e se classificar para a grande decisão da competição nacional.

“A gente vai estar focado para fazer esse jogo. Não se deixar levar pelo ambiente e contexto. Para nós, vale bastante”, finalizou.



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