Santa Cruz projeta retorno ao Arruda no início de 2027, diz presidente do Conselho Deliberativo

Estádio do Arruda, casa do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O Santa Cruz trabalha para voltar a mandar seus jogos no Arruda no início de 2027, ainda que com capacidade parcial.

A previsão foi apresentada por Victor Pessoa, presidente do Conselho Deliberativo do clube, durante participação no Podcast Futebol Diario, do Diario de Pernambuco, nesta sexta-feira (9).

Segundo o dirigente, um grupo de trabalho reúne representantes do Conselho Deliberativo e do Executivo, além de consultores contratados, para discutir as intervenções necessárias à recuperação do estádio.

“A manutenção do estádio do Arruda cabe à comissão patrimonial, mas criamos um grupo de trabalho, ao qual o Conselho Deliberativo atua também, bem como o Executivo. Existem os consultores contratados, está se trabalhando e a expectativa é que no início de 2027 a gente já conte com o estádio, ainda que com capacidade parcial”, afirmou.

Diagnóstico deve orientar recuperação

Victor Pessoa também defendeu a realização de um levantamento completo das condições estruturais do Arruda antes da definição das intervenções.

A intenção é identificar o nível de deterioração do estádio e estabelecer um projeto adequado às necessidades do equipamento.

“A gente defende que seja feito um estudo completo do Arruda, para entender qual o nível de degradação exatamente, para que, em cima desse diagnóstico, você tenha um projeto assertivo ao que deve ser feito”, explicou o presidente do Conselho Deliberativo.

Arruda e o vínculo com a torcida

Além da questão estrutural, o dirigente destacou a importância do Arruda para a identidade do Santa Cruz e a relação do clube com seus torcedores. Para ele, a localização do estádio e a capacidade de receber um grande público são fatores importantes para o retorno.

“O Arruda faz parte de toda essa questão de pertencimento do torcedor e a nossa casa é na região central. Num jogo desse, como o do final de semana, a gente teria facilmente 60 mil torcedores ou a capacidade permitida”, declarou.

Campeonato Pernambucano aumenta urgência

O planejamento para a recuperação do estádio também envolve o calendário esportivo. O Campeonato Pernambucano começa em janeiro de 2027, e o Santa Cruz precisará definir onde disputará suas partidas como mandante caso o Arruda ainda não esteja liberado.

A situação exige atenção porque a Arena de Pernambuco, utilizada pelo Tricolor como casa ao longo de 2026, estará fechada para ajustes relacionados à preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027.

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Confira a entrevista completa de Victor Pessoa, presidente do Conselho Deliberativo do Santa Cruz, ao Podcast Futebol Diario, do Diario de Pernambuco