Santa Cruz projeta retorno ao Arruda no início de 2027, diz presidente do Conselho Deliberativo
Victor Pessoa afirma que clube trabalha para recuperar o estádio, inicialmente com capacidade parcial; Pernambucano começa em janeiro
Publicado: 09/10/2026 às 11:30
Estádio do Arruda, casa do Santa Cruz (Rafael Vieira)
O Santa Cruz trabalha para voltar a mandar seus jogos no Arruda no início de 2027, ainda que com capacidade parcial.
A previsão foi apresentada por Victor Pessoa, presidente do Conselho Deliberativo do clube, durante participação no Podcast Futebol Diario, do Diario de Pernambuco, nesta sexta-feira (9).
Segundo o dirigente, um grupo de trabalho reúne representantes do Conselho Deliberativo e do Executivo, além de consultores contratados, para discutir as intervenções necessárias à recuperação do estádio.
“A manutenção do estádio do Arruda cabe à comissão patrimonial, mas criamos um grupo de trabalho, ao qual o Conselho Deliberativo atua também, bem como o Executivo. Existem os consultores contratados, está se trabalhando e a expectativa é que no início de 2027 a gente já conte com o estádio, ainda que com capacidade parcial”, afirmou.
Diagnóstico deve orientar recuperação
Victor Pessoa também defendeu a realização de um levantamento completo das condições estruturais do Arruda antes da definição das intervenções.
A intenção é identificar o nível de deterioração do estádio e estabelecer um projeto adequado às necessidades do equipamento.
“A gente defende que seja feito um estudo completo do Arruda, para entender qual o nível de degradação exatamente, para que, em cima desse diagnóstico, você tenha um projeto assertivo ao que deve ser feito”, explicou o presidente do Conselho Deliberativo.
Arruda e o vínculo com a torcida
Além da questão estrutural, o dirigente destacou a importância do Arruda para a identidade do Santa Cruz e a relação do clube com seus torcedores. Para ele, a localização do estádio e a capacidade de receber um grande público são fatores importantes para o retorno.
“O Arruda faz parte de toda essa questão de pertencimento do torcedor e a nossa casa é na região central. Num jogo desse, como o do final de semana, a gente teria facilmente 60 mil torcedores ou a capacidade permitida”, declarou.
Campeonato Pernambucano aumenta urgência
O planejamento para a recuperação do estádio também envolve o calendário esportivo. O Campeonato Pernambucano começa em janeiro de 2027, e o Santa Cruz precisará definir onde disputará suas partidas como mandante caso o Arruda ainda não esteja liberado.
A situação exige atenção porque a Arena de Pernambuco, utilizada pelo Tricolor como casa ao longo de 2026, estará fechada para ajustes relacionados à preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027.
Siga o canal do Esportes DP no WhatsApp e receba todas notícias do seu time na palma da mão
Confira a entrevista completa de Victor Pessoa, presidente do Conselho Deliberativo do Santa Cruz, ao Podcast Futebol Diario, do Diario de Pernambuco