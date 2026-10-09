SAF do Santa Cruz: Presidente do Conselho Deliberativo explica próximos passos

Victor Pessoa cita Assembleia Geral de Credores em novembro e espera concluir etapas do processo antes do fim da atual gestão

Victor Pessoa, presidente do Conselho Deliberativo do Santa Cruz (Júnior Teles/DP)

O Santa Cruz trabalha para avançar nas etapas de implementação da SAF até o fim de 2026.

Em participação nesta sexta-feira (9) no Podcast Futebol Diario, do Diario de Pernambuco, Victor Pessoa, presidente do Conselho Deliberativo tricolor, demonstrou confiança no grupo de investidores e projetou a conclusão dos próximos passos até dezembro.

A previsão é de que a Assembleia Geral de Credores seja marcada para novembro. A reunião faz parte do processo de estruturação da SAF e antecede outras etapas necessárias para a concretização da operação.

“Existe uma previsão de a Assembleia Geral de Credores ser marcada para o mês de novembro. É um ato que faz parte desse processo de SAF. Após ela, segue para o rito da UPI, que é o leilão”, explicou o dirigente.

Expectativa de conclusão até dezembro

O presidente do Conselho Deliberativo espera que as etapas previstas sejam superadas até meados de dezembro. A intenção é encerrar a atual gestão com o processo encaminhado conforme os compromissos assumidos.

“A gente espera que até meados de dezembro todos esses passos tenham sido superados para que a gente possa fechar essa gestão com todas as promessas cumpridas”, afirmou.

Confiança no grupo investidor

Victor Pessoa também ressaltou a confiança nos investidores envolvidos na operação. Segundo ele, o grupo trabalha para apresentar uma proposta sólida e compatível com a realidade financeira e administrativa do Santa Cruz.

“O grupo investidor é muito sério. As pessoas estão trabalhando diuturnamente, no sentido de trazer a proposta mais possível e sólida para encaixar nesse momento que o clube vive”, declarou.

Suporte dentro das regras do clube

O dirigente ainda destacou a experiência dos profissionais envolvidos e afirmou que o Conselho Deliberativo busca oferecer o suporte necessário ao processo, respeitando as normas internas da instituição.

“Os envolvidos têm experiência comprovada e a gente procura dar o suporte necessário dentro do que está escrito no estatuto e no regimento interno”, completou.

Após conquistar o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro de 2027, o Santa Cruz busca avançar na reorganização institucional e preparar o clube para uma nova etapa de sua história.

Siga o canal do Esportes DP no WhatsApp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

Confira a entrevista de Victor Pessoa, presidente do Conselho Deliberativo do Santa Cruz, ao Podcast Futebol Diario, do Diario de Pernambuco